Cake chocolat-amandes : ne faites plus cette erreur au four, ce geste simple garantit un moelleux incroyable
Vous rêvez d’un cake chocolat amandes moelleux, qui garde une mie fondante plusieurs jours sur la table de la cuisine ? Avec une base toute simple, un ingrédient discret et un geste de cuisson précis suffisent à changer radicalement le résultat.
Cake chocolat-amandes : je le réussis parfaitement à chaque fois grâce à cette recette ultra simple
Odeur de chocolat chaud, note d’amande, croûte fine qui craque sous le couteau : ce cake qui sort du four donne envie de couper une tranche aussitôt.
Mais on connaît aussi ces cakes au chocolat un peu tristes, trop secs ou compacts. Ce cake chocolat amandes moelleux s’appuie sur une base ultra simple et un seul geste clé pour rester tendre plusieurs jours et réussir à chaque fournée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 150 g de chocolat pâtissier
- ✅ 100 g de sucre en poudre
- ✅ 60 g de farine de blé
- ✅ 1 c. à café de levure chimique
- ✅ 80 g de beurre doux
- ✅ 3 œufs moyens
- ✅ 50 g de poudre d’amandes
- ✅ 5 c. à soupe d’eau
Pourquoi vos cakes au chocolat finissent secs (et ce que change la poudre d’amandes)
Le réflexe, quand un cake ressort sec, c’est de mettre en cause le four. En fait, la faute vient souvent d’une pâte trop riche en farine, travaillée longtemps, puis cuite jusqu’à lame parfaitement sèche.
Ici, on limite le gluten en remplaçant une partie de la farine par 50 g de poudre d’amandes et l’on fait fondre le chocolat avec un peu d’eau ; la mie garde l’humidité et reste souple du bord au centre.
Pas à pas : la méthode ultra simple pour un cake chocolat-amandes inratable
La méthode est courte et tolérante : un chocolat fondu en douceur, une belle émulsion œufs-sucre, peu de mélange une fois la farine ajoutée, une pâte bien hydratée, puis une sous-cuisson maîtrisée à 180 °C en chaleur traditionnelle.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner le moule à cake, puis faire fondre le chocolat avec l’eau au bain-marie ou au micro-ondes doux, jusqu’à texture lisse.
- Technique : Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à obtention d’un mélange clair, légèrement mousseux ; cette émulsion apporte volume et légèreté.
- Cuisson : Ajouter la farine tamisée et la levure chimique, puis le beurre fondu, la poudre d’amandes et le chocolat ; mélanger brièvement pour ne pas serrer la mie.
- Finition : Verser dans le moule aux deux tiers, lisser, enfourner 30 à 35 min ; une lame doit ressortir juste humide, le cake finira de cuire en reposant sur la grille.
Conserver et réchauffer votre cake sans perdre le moelleux
Refroidi, garder le cake bien emballé à température ambiante ; réchauffer une tranche quelques secondes au micro-ondes avant de servir.
En bref
- 🍰 Cake chocolat amandes moelleux pour 6 personnes, prêt en environ 45 minutes entre préparation, cuisson à 180 °C et court repos hors du four.
- 🔥 Une base très simple, une pâte bien hydratée et une sous-cuisson maîtrisée transforment ce gâteau au chocolat pâtissier en dessert moelleux et généreux.
- 🤎 Un ingrédient comme la poudre d’amandes et un geste précis sur la cuisson suffisent à obtenir une mie fondante, qui dépend du moment choisi.
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