Cake chocolat-amandes : ne faites plus cette erreur au four, ce geste simple garantit un moelleux incroyable

Vous rêvez d’un cake chocolat amandes moelleux, qui garde une mie fondante plusieurs jours sur la table de la cuisine ? Avec une base toute simple, un ingrédient discret et un geste de cuisson précis suffisent à changer radicalement le résultat.

Cake chocolat-amandes : je le réussis parfaitement à chaque fois grâce à cette recette ultra simple

Odeur de chocolat chaud, note d’amande, croûte fine qui craque sous le couteau : ce cake qui sort du four donne envie de couper une tranche aussitôt.

Mais on connaît aussi ces cakes au chocolat un peu tristes, trop secs ou compacts. Ce cake chocolat amandes moelleux s’appuie sur une base ultra simple et un seul geste clé pour rester tendre plusieurs jours et réussir à chaque fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chocolat pâtissier

✅ 100 g de sucre en poudre

✅ 60 g de farine de blé

✅ 1 c. à café de levure chimique

✅ 80 g de beurre doux

✅ 3 œufs moyens

✅ 50 g de poudre d’amandes

✅ 5 c. à soupe d’eau

Pourquoi vos cakes au chocolat finissent secs (et ce que change la poudre d’amandes)

Le réflexe, quand un cake ressort sec, c’est de mettre en cause le four. En fait, la faute vient souvent d’une pâte trop riche en farine, travaillée longtemps, puis cuite jusqu’à lame parfaitement sèche.

Ici, on limite le gluten en remplaçant une partie de la farine par 50 g de poudre d’amandes et l’on fait fondre le chocolat avec un peu d’eau ; la mie garde l’humidité et reste souple du bord au centre.

Pas à pas : la méthode ultra simple pour un cake chocolat-amandes inratable

La méthode est courte et tolérante : un chocolat fondu en douceur, une belle émulsion œufs-sucre, peu de mélange une fois la farine ajoutée, une pâte bien hydratée, puis une sous-cuisson maîtrisée à 180 °C en chaleur traditionnelle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer et fariner le moule à cake, puis faire fondre le chocolat avec l’eau au bain-marie ou au micro-ondes doux, jusqu’à texture lisse. Technique : Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à obtention d’un mélange clair, légèrement mousseux ; cette émulsion apporte volume et légèreté. Cuisson : Ajouter la farine tamisée et la levure chimique, puis le beurre fondu, la poudre d’amandes et le chocolat ; mélanger brièvement pour ne pas serrer la mie. Finition : Verser dans le moule aux deux tiers, lisser, enfourner 30 à 35 min ; une lame doit ressortir juste humide, le cake finira de cuire en reposant sur la grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Moins de farine et plus de poudre d’amandes veut dire moins de gluten, plus de gras naturel : la mie reste souple et humide. L’eau ajoutée au chocolat assure une fonte douce et une pâte bien lisse ; le cake garde ainsi son moelleux plusieurs jours. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des amandes effilées sur le dessus avant cuisson pour le croquant, ou napper le cake froid d’une fine ganache chocolat-crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à lame parfaitement sèche : la chaleur résiduelle achèvera le gâteau et le rendra sec au lieu de fondant.

Conserver et réchauffer votre cake sans perdre le moelleux

Refroidi, garder le cake bien emballé à température ambiante ; réchauffer une tranche quelques secondes au micro-ondes avant de servir.