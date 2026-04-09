Ce cake au chocolat du dimanche, prêt en 20 minutes, a conquis ma famille grâce à ces deux gestes secrets

Chaque dimanche, ce cake chocolat-amandes sort du four en 20 minutes à peine et réveille toute la maison. Derrière sa mie fondante et son parfum d’amande, deux gestes simples font toute la différence.

Le dimanche matin, pendant que le café finit de couler, l’odeur du chocolat chaud se mêle à celle du beurre qui dore dans le four. Sur la table, un cake à la croûte fine, la mie moelleuse et le parfum d’amande met tout le monde au même rythme.

C’est devenu un rituel hebdomadaire : en 20 minutes de vraie préparation, ce cake chocolat amandes est au four, sans robot ni technique compliquée. Quelques ingrédients du placard, un moule à cake, et surtout deux gestes précis ; après cela, la gourmandise est presque automatique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de chocolat pâtissier noir + 80 g de beurre

✅ 3 œufs + 100 g de sucre en poudre

✅ 60 g de farine + 1 c. à café de levure chimique + 50 g de poudre d’amandes

+ 50 g de ✅ 1 pincée de sel, vanille, café soluble, amandes effilées, zeste d’orange (en option)

Mon rituel du dimanche : 20 minutes pour un cake chocolat-amandes familial

Ce cake chocolat amandes rapide a tout pour plaire à la maison : peu d’ustensiles, une seule préparation et un résultat qui se tient aussi bien au brunch qu’au goûter. Le chocolat noir apporte la profondeur, l’amande la rondeur et une mie fondante qui se tranche en belles lamelles épaisses.

On parle ici d’une recette cake chocolat amandes facile et fiable. Pendant que le four préchauffe, on fait fondre le chocolat et le beurre, on fouette les œufs avec le sucre, puis on ajoute les poudres ; en 20 minutes, le moule est rempli et la cuisine sent déjà le dimanche.

La méthode express pour un cake chocolat amandes moelleux à tous les coups

On commence par le four, réglé à 180 °C, chaleur traditionnelle ; ce préchauffage assure une pousse régulière. Le chocolat et le beurre sont fondus doucement au bain-marie ou au micro-ondes par petites impulsions, jusqu’à obtenir une texture lisse. On laisse tiédir pour ne pas “saisir” les œufs.

Dans un saladier, on réalise une émulsion œufs-sucre : le mélange mousse légèrement, signe d’air incorporé pour une mie fondante. On verse alors le chocolat tiédi, on mélange juste assez pour une pâte homogène. Farine et levure chimique arrivent ensemble ; quelques tours de spatule suffisent pour garder une pâte sans grumeaux. La poudre d’amandes, qui limite le gluten, termine le travail et garantit un cake chocolat amandes moelleux, jamais sec.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le moule à cake, éventuellement le chemiser de papier cuisson et préparer tous les ingrédients. Technique : Faire fondre chocolat et beurre au bain-marie ou au micro-ondes, laisser tiédir ; fouetter œufs et sucre puis ajouter le mélange chocolaté pour une pâte lisse. Cuisson : Incorporer farine et levure, puis poudre d’amandes et arômes ; verser dans le moule, lisser et enfourner 30 à 35 minutes à 180 °C. Finition : Tester avec la pointe d’un couteau, laisser tiédir 5 à 10 minutes, démouler et laisser sur une grille pour éviter la condensation.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps de prépa ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Mélanger très peu après l’ajout de la farine limite le gluten ; associé à la poudre d’amandes, riche en matières grasses, cela donne une structure dense-fondante. Le chocolat-beurre tiédi évite de coaguler les œufs et garde la mie régulière. ✨ Le twist gourmand : Pour un dimanche d’hiver, ajouter zeste d’orange, une pointe de cannelle et des amandes effilées ; pour une version plus adulte, un peu de café soluble dans le chocolat et une pincée de fleur de sel à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le chocolat brûlant sur les œufs ou battre longuement après la farine ; on obtient alors une pâte granuleuse et un cake compact qui gonfle mal.

Service, conservation et variantes pour ne jamais se lasser

Ce cake chocolat amandes se sert tiède, quand le cœur reste souple, ou complètement froid avec un yaourt nature, une crème anglaise, une salade d’oranges ou une boule de glace vanille pour un contraste chaud-froid très réconfortant.

Une fois refroidi sur grille, on le garde 3 jours dans une boîte hermétique à température ambiante, ou en tranches au congélateur jusqu’à 2 mois. En préparer deux le dimanche permet d’avoir toujours une part maison prête pour le goûter, sans stress ni improvisation de dernière minute.