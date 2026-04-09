Jeudi soir épuisé : ces 3 plats mijotés prêts (presque) tout seuls vont sauver le dîner de toute la famille

Jeudi, la journée pèse et on rêve d’un vrai dîner chaud sans rester devant les fourneaux. Ces plats mijotés faciles promettent un repas familial généreux avec un minimum d’efforts.

Mijotés du jeudi : 3 recettes réconfortantes prêtes sans effort pour régaler toute la famille

Jeudi soir, la maison sent déjà la fatigue quand une odeur de sauce chaude change l’ambiance. Dans la cocotte, la viande colore, les épices se réveillent, la tomate frémit doucement ; on sait que le dîner sera généreux, sans rester collé aux fourneaux.

Au menu, trois plats mijotés faciles : un ragù riche pour les pâtes, un bœuf bourguignon fondant et un poulet tandoori au yaourt. Quinze à vingt minutes de gestes, puis on laisse feu doux ou four travailler pendant qu’on gère le reste de la soirée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de viande hachée et 500 g de pulpe de tomates

✅ 800 g de bœuf à braiser et 50 cl de vin rouge

✅ 1 kg de morceaux de poulet et 250 g de yaourt nature

✅ Base aromatique : oignons, carottes, céleri, ail, bouquet garni, épices

Pourquoi les plats mijotés sont parfaits pour le jeudi soir

Le jeudi, on a faim de réconfort mais peu d’énergie. Ces plats mijotés famille ont un atout précieux : la cuisson longue réclame très peu de gestes. On prépare base aromatique et viande, on verse vin ou tomates, puis la cocotte en fonte prend le relais pendant qu’on s’occupe du reste.

La base commune de tous les plats mijotés faciles

Ragù, bœuf bourguignon et poulet tandoori suivent la même logique. On colore la viande à feu vif : la réaction de Maillard crée ces sucs grillés si parfumés, puis on ajoute les liquides juste à hauteur. Ensuite, on baisse : simple frémissement, jamais d’ébullition, jusqu’à ce que tout soit fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignons, carottes, céleri ; couper le bœuf, préparer la viande hachée et mélanger yaourt, ail, gingembre, épices pour le poulet. Technique : Saisir à feu vif viande hachée et cubes de bœuf dans l’huile jusqu’à belle coloration, puis déglacer au vin rouge. Cuisson : Laisser ragù frémir au moins 45 min et bourguignon 2 h 30 au four à 150 °C ; cuire le poulet tandoori 35 min à 190 °C. Finition : Pendant le mijotage, cuire pâtes, riz ou pommes de terre ; rectifier assaisonnement et ajouter herbes fraîches, fromage râpé, citron ou beurre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif en cuisine 15 à 25 min 🔍 Le secret de l’expert On saisit bien la viande pour concentrer les sucs, puis la cuisson lente transforme le collagène en gélatine : le bœuf devient fondant et la sauce se lie presque sans effort. C’est toute la magie du mijotage. ✨ Le twist gourmand : Pour le plus gourmand, lier le ragù avec eau de cuisson, glisser un carré de chocolat dans le bourguignon et napper le poulet tandoori de beurre fondu. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir. Si ça claque fort dans la cocotte, le feu est trop vif ; la viande durcit et la sauce accroche.

Organiser son jeudi : planning gagnant pour 3 plats mijotés

Matin : marinade du poulet. Soir : ragù ou bourguignon, en prévoyant assez large pour servir les restes le vendredi midi.