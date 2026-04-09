J’ai gardé le pot de yaourt comme doseur : ce cake salé express remplace le dîner toute la semaine

Un simple pot de yaourt, quelques lardons et un moule à cake suffisent pour préparer un cake salé au yaourt qui nourrit toute la table. Mais un geste précis change tout entre mie gonflée et bloc compact.

Le pot de yaourt vide attend sur le plan de travail. Dans la poêle, les lardons grésillent, la feta patiente sur la planche, et le moule à cake est déjà beurré.

On garde le pot de yaourt doseur, on oublie sucre et vanille. Au four, ce n’est plus un dessert qui gonfle, mais un cake salé au yaourt prêt à remplacer le dîner.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pot de yaourt nature (125 g) + 3 œufs

✅ 250 g de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 50 ml d’huile d’olive + 200 g de lardons fumés

✅ 100 g de feta, basilic, sel, poivre, matière grasse pour le moule

Le cake salé au yaourt : du gâteau d’enfance au plat complet du soir

Le principe de ce gâteau au yaourt salé reste le même que celui de l’enfance : pas de balance, le pot sert à mesurer farine et huile. On cuisine au feeling, la tête légère.

Le yaourt apporte moelleux et légère acidité, ce qui aide la levure à faire lever la pâte. Avec lardons fumés et feta émiettée, on obtient un cake salé lardons feta généreux, plus aérien qu’une quiche classique.

Pas à pas : comment réussir ce cake salé au yaourt à tous les coups

Pour réussir, tout se joue dans l’ordre des gestes. On prépare d’abord l’appareil œufs‑yaourt, on ajoute farine et levure, puis l’huile. La garniture arrive en dernier, seulement quand les lardons sont bien refroidis.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dorer les lardons à sec, les égoutter, les laisser refroidir ; préchauffer le four à 200°C. Technique : Fouetter œufs et yaourt, incorporer farine et levure, puis l’huile jusqu’à obtenir une pâte lisse. Cuisson : Émietter la feta, ajouter basilic, poivre et pincée de sel ; incorporer délicatement feta puis lardons froids. Finition : Verser dans le moule, cuire environ 40 minutes ; couvrir si besoin, laisser tiédir avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert L’acidité douce du yaourt stimule la levure chimique et fait gonfler la pâte. Ses protéines se figent à la cuisson, donnant une mie moelleuse, régulière, qui ne se tasse pas. ✨ Le twist gourmand : Remplacer les lardons par des tomates confites et quelques noix ; le cake devient méditerranéen et reste très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des lardons brûlants dans la pâte : ils cuisent les œufs localement et ruinent la levée.

Batch cooking : un cake salé pour deux soirs de dîner

Une fois froid, ce cake se garde cinq jours au réfrigérateur, bien filmé. On peut aussi le trancher, congeler les parts et les réchauffer doucement à 75°C.

Servi avec une salade verte et une cuillerée de sauce yaourt‑herbes, une tranche suffit pour le soir. On peut varier : courgette râpée, petits dés de poivron ou version tomates confites‑feta.