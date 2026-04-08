Apéro : ne faites plus vos mini cakes au saumon sans ce fromage frais en dés qui les rend incroyablement fondants

À l’apéro, ces mini cakes au saumon et Boursin promettent une mie moelleuse et un cœur fondant qui ne sèche jamais. Leur secret tient à un geste simple avec le fromage.

Ces mini cakes au saumon fondent de l’intérieur grâce à un fromage glissé en dés dans la pâte

Sur la table d’apéro, ces mini cakes dorés ont tout de la bouchée qui intrigue. La croûte est fine, légèrement croustillante, l’odeur de saumon fumé se mêle aux herbes, et quand on les ouvre, la mie révèle des zones plus pâles, presque crémeuses, comme un cœur fondant caché au centre.

On redoute souvent le cake sec, dense, où le fromage a disparu dans la pâte. Ici, c’est l’inverse : la mie reste souple, le saumon bien visible, et des poches de fromage frais coulent juste ce qu’il faut. Le secret tient dans un simple geste ; on glisse un fromage en dés directement dans la pâte, sans le travailler… et tout change.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 3 œufs, 10 cl d’huile neutre, 12 cl de lait

✅ 150 g de saumon fumé en lanières

✅ 100 g de Boursin ail et fines herbes en dés, herbes fraîches, poivre

Les ingrédients pour des mini cakes au saumon et Boursin ultra fondants

La base repose sur une pâte à cake salée très simple : farine, levure, œufs, lait et un peu d’huile pour garder la mie souple. Ce mélange neutre laisse toute la place au parfum du saumon fumé et des herbes, sans lourdeur.

Côté garniture, le duo gagnant reste 150 g de saumon fumé en lanières et 100 g de Boursin ail et fines herbes coupé en cubes bien nets. On peut ajouter une cuillère d’aneth ou de ciboulette, voire un zeste fin de citron pour la fraîcheur. Ce ratio généreux assure des mini cakes au saumon et Boursin vraiment parfumés, avec de vraies poches de fromage frais à chaque bouchée.

La méthode inratable pour une mie moelleuse et un vrai cœur de fromage

Pour éviter les cakes compacts, on vise une pâte à peine mélangée. Œufs, huile et lait se fouettent d’abord, puis farine et levure s’ajoutent d’un coup. On mélange juste assez pour obtenir une pâte lisse mais épaisse ; au-delà, le gluten se développe et la mie durcit.

Le saumon fumé se glisse ensuite en lanières, avec les herbes. Le geste clé arrive à la fin : les dés de Boursin, très froids, sont incorporés à la spatule en deux ou trois mouvements seulement. Ils restent en morceaux, ne tombent pas au fond du moule, et fondent doucement à la cuisson à 180 °C, formant ces fameuses poches crémeuses qui ne filent pas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, graisser les moules à mini cakes ou muffins, couper le saumon en lanières et le Boursin en dés bien froids. Technique : Fouetter œufs, huile et lait, puis ajouter farine et levure d’un coup ; mélanger brièvement pour obtenir une pâte lisse et assez épaisse. Cuisson : Incorporer saumon, herbes et éventuel zeste de citron, puis les dés de Boursin en dernier ; remplir les moules aux deux tiers et enfourner 20 à 25 minutes. Finition : Vérifier avec une lame plantée dans la mie, laisser reposer 5 minutes dans le moule, démouler sur grille et servir tièdes ou froids.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 10 min + 20-25 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte peu travaillée limite le gluten : la mie moelleuse reste aérée et non élastique. Les dés de Boursin très froids gardent leur forme au début de la cuisson, puis fondent doucement en créant des poches crémeuses, au lieu de se dissoudre dans l’appareil. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin de citron et de l’aneth dans la pâte, puis servir les mini cakes avec une sauce yaourt, citron et ciboulette pour accentuer le contraste fraîcheur, fumé et fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger le Boursin au fouet ou trop longtemps et prolonger la cuisson : le fromage se perd dans la pâte et les mini cakes sèchent en quelques minutes.

Servir, conserver et réchauffer vos mini cakes au saumon

Ces mini cakes au saumon et Boursin se glissent sur une planche à partager, dans une assiette de brunch ou dans une lunchbox. On les sert tièdes ou froids, avec une salade de jeunes pousses, des radis ou un concombre croquant, et éventuellement une petite sauce yaourt-citron pour la touche fraîche.

Côté organisation, on peut les préparer la veille : la mie se pose, les arômes se fondent. Ils se gardent 48 heures au réfrigérateur, bien emballés dans du film pour rester moelleux. Au moment de servir, un passage de 5 minutes à 160 °C suffit à réveiller les poches de fromage sans dessécher la mie.