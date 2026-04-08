Lundi de Pâques : cette méthode pour un agneau fondant et 50 recettes futées avec les restes à lire avant de cuisiner
Entre le gigot du dimanche et les restes du lendemain, l’agneau peut vite devenir un casse-tête. Voici une méthode simple et 50 idées pour s’en régaler encore.
Lundi de Pâques : 50 recettes d’agneau traditionnelles (et futées pour les restes)
Le lundi de Pâques a une ambiance à part. La maison sent encore le rôti de la veille, les herbes, le jus qui a caramélisé au fond du plat. On a envie d’un déjeuner qui mijote tout seul, pendant que la famille traîne encore en pyjama.
Parmi toutes les recettes d’agneau pour Pâques, une certitude rassure : si la base est bien maîtrisée, on peut enchaîner gigot de 7 heures, épaule boulangère, navarin ou parmentier du lendemain sans se tromper. On commence par cette méthode socle, pensée pour le rôti du lundi… et pour les restes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,8 kg de gigot ou d’épaule d’agneau avec os
- ✅ 1 kg de pommes de terre, 3 carottes, 3 oignons
- ✅ 6 gousses d’ail, thym, romarin, 2 feuilles de laurier
- ✅ 20 cl de vin blanc + 40 cl de bouillon de volaille
La règle d’or de l’agneau du lundi de Pâques
Pour un lundi de Pâques serein, on choisit le morceau en fonction du temps. Le gigot supporte les très longues cuissons, jusqu’à sept heures à basse température, avec une chair qui se sert à la cuillère. L’épaule, plus modeste, fond après trois à quatre heures. La souris, plus petite, se contente d’environ trois heures ou d’une cuisson sous pression. Tous ces morceaux ont un point commun : riches en collagène, ils deviennent moelleux dès qu’on les laisse cuire doucement, bien à l’abri dans leur jus.
La méthode socle : rôti fondant aujourd’hui, parmentier demain
La même technique sert de fil rouge à vos recettes d’agneau traditionnelles. On installe légumes et aromates au fond du plat, on colore la viande, puis on laisse le four travailler à 150–160 °C. Le jus obtenu fera la différence, autant pour le service du jour que pour l’assaisonnement des restes d’agneau recyclés en gratins.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer à 150–160 °C, sortir l’agneau 45 min, saler, poivrer, le masser à l’huile, disposer pommes de terre, carottes et oignons au fond du plat.
- Technique : Colorer la viande sur toutes les faces, la déposer sur les légumes, déglacer au vin blanc, ajouter bouillon, ail, thym, romarin et laurier.
- Cuisson : Couvrir et enfourner ; compter 3–4 h pour une épaule, jusqu’à 7 h pour un gigot, en arrosant de jus de temps en temps.
- Finition : Découvrir 20 min pour faire dorer, rectifier l’assaisonnement, laisser reposer 10–15 min sous aluminium, garder jus et morceaux pour le parmentier du lendemain.
Restes d’agneau du dimanche : parmentier express et variantes futées
Le lendemain, on effiloche chaque reste de gigot ou d’épaule avec un peu de jus. On prépare une purée bien beurrée, parfumée à la muscade, détendue à la crème. Dans un plat, on alterne viande et purée, on couvre de chapelure et d’amandes, puis on gratine une vingtaine de minutes à 190 °C. D’ailleurs, cette base se transforme en moussaka rapide, gratin de pâtes, keftas ou boulettes parfumées : les restes d’agneau deviennent alors une nouvelle série de recettes d’agneau traditionnelles, sans repasser des heures en cuisine.
En bref
- 🍽️ Lundi de Pâques, la famille se retrouve autour de l’agneau rôti avec un objectif clair : repas convivial sans stress en cuisine.
- 🔥 Une méthode socle explique comment choisir le morceau, gérer temps et cuisson, puis organiser plusieurs recettes d’agneau pour Pâques à partir d’un même plat.
- ♻️ Les restes d’agneau deviennent la base de parmentier, gratins ou boulettes, avec quelques tours de main qui changent tout au déjeuner du lundi.
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