Ce dessert en verrine sans four, en 15 min, détrône tous mes classiques avec ses couches crémeuses et croquantes

En 15 minutes, ce tiramisu Oreo en verrine sans four s'est imposé sur ma table comme un faux dessert de restaurant. Quelle est la combinaison crémeuse et croquante qui fait oublier tous mes classiques ?

Pleine table, verres qui tintent, lumière qui baisse… et ce parfum de cacao qui arrive avant même le dessert. Sur le plateau, des verrines bien froides alignées comme des petits bijoux, avec des strates sombres et claires qui accrochent la lumière. À la cuillère, on sent déjà la promesse de quelque chose de très crémeux, avec juste ce qu’il faut de résistance sous la dent.

En jouant simplement sur des couches de biscuits Oreo écrasés et de crème mascarpone fouettée, on obtient un faux tiramisu façon cheesecake, monté en verre en 15 minutes, sans four, avec un effet pâtisserie totalement assumé. Ce tiramisu Oreo en verrine a rapidement pris la place de tous les desserts “classiques” à la maison ; la seule vraie difficulté, c’est d’empêcher les invités d’en reprendre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de biscuits Oreo (environ 16 pièces)

✅ 250 g de mascarpone bien froid

✅ 25 cl de crème liquide entière 30 % MG + 50 g de sucre

✅ Sucre vanillé, cacao, copeaux de chocolat, fruits rouges (optionnels)

Le dessert minute sans four qui écrase tous les classiques

On parle d’un dessert Oreo sans four monté en quelques minutes : les biscuits forment une base sablée, la crème aérienne rappelle un cheesecake, et la présentation en verre donne l’illusion d’un dessert de restaurant. À chaque cuillère, le croquant chocolaté casse avant de céder sous la crème, sans que les couches se mélangent.

La base technique d’un tiramisu Oreo en verrine qui se tient

Pour que le tiramisu Oreo en verrine se tienne, on s’appuie sur une chantilly très froide, peu sucrée, incorporée délicatement au mascarpone détendu. La crème reste épaisse sans être lourde, et les biscuits, écrasés en poudre et éclats, absorbent juste ce qu’il faut d’humidité pour garder du croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réduire les biscuits dans un sac congélation, en mélangeant poudre fine et petits morceaux pour une base sableuse mais encore croquante. Technique : Fouetter la crème liquide très froide dans un saladier réfrigéré ; ajouter le sucre en pluie dès qu’elle épaissit, jusqu’aux pics fermes, lisses et brillants. Cuisson : Mélanger le mascarpone détendu avec la chantilly en deux fois, remplir les verres en alternant biscuits et crème, puis couvrir et placer 2 heures au réfrigérateur. Finition : Juste avant de servir, ajouter par-dessus miettes d’Oreo, cacao, copeaux de chocolat ou fruits rouges, et lisser les bords pour des couches parfaitement dessinées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min + 2 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Crème entière très froide, mascarpone détendu seul, et mélange en douceur : tout protège l’air incorporé. ✨ Le twist gourmand : Intercaler un filet de caramel ou un court coulis de fruits rouges. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre une crème tiède trop longtemps : elle graine et les verrines s’affaissent.

Repos, service, conservation et variantes autour de la verrine Oreo

Après 2 heures au frais, la crème se tient. Ce dessert rapide en verrine se garde 24 heures filmé, topping ajouté au dernier moment. On peut ensuite jouer le twist : café serré, caramel, fruits rouges ou version tout chocolat, la base reste la même et le résultat toujours aussi addictif.