Poulet korma : cet ingrédient du frigo à moins de 1 € évite la sauce qui tranche et rivalise avec le resto indien

Granuleux, liquide, trop lourd : votre poulet korma au yaourt vous déçoit encore. Avec un simple pot à moins de 1 €, un geste change tout.

Dans la cuisine, un parfum de garam masala, de curcuma et d’oignon compoté se mêle à la chaleur de la sauteuse. La sauce frémit, accroche délicatement la cuillère, mais refuse souvent d’atteindre ce velours qu’on adore sur le poulet korma du resto indien. Pourtant, tout se joue sur un geste et un ingrédient minuscule.

À la maison, on obtient rarement un poulet korma au yaourt aussi lisse ; la sauce est parfois trop liquide, parfois granuleuse, jamais ce ruban brillant qui nappe le riz basmati. On va voir comment transformer ce plat en poulet korma onctueux grâce à un pot du frigo qui coûte moins de 1 € et à une simple précision de cuisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet

✅ 150 g de yaourt nature entier

✅ 20 cl de lait de coco

✅ 30 g de poudre d’amandes

L’ingrédient à moins de 1 € qui remplace la crème : le yaourt nature

Au lieu de crème qui alourdit et étouffe les épices, on mise sur le yaourt nature, plutôt entier. Ce petit pot assure la liaison, offre un poulet korma sans crème et une sauce au yaourt onctueuse qui laisse parler garam masala, cumin et lait de coco.

Pour 600 g de poulet, on vise 150 g de yaourt, 20 cl de lait de coco et 30 g de poudre d’amandes ; autour, il faut aussi un gros oignon, deux gousses d’ail, huile neutre ou ghee, sel, poivre, jus de citron et coriandre.

La méthode inratable : comment ajouter le yaourt sans qu’il tranche

On commence par un oignon compoté dans l’huile ou le ghee avec l’ail et les épices, puis on saisit le poulet jusqu’à une légère réaction de Maillard. Ensuite, on baisse le feu doux, on pratique le tempérage du yaourt avec un peu de sauce chaude et on l’incorpore en fouettant pour une sauce nappante.

Le lait de coco arrondit, la poudre d’amandes épaissit sans lourdeur ; le mijotage doux, à peine frémissant, finit de structurer la sauce et laisse le poulet tendre, entouré d’un velours brillant comme au restaurant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre oignon émincé et ail dans l’huile ou le ghee avec une pincée de sel, 8 minutes à feu moyen-doux, puis ajouter les épices 30 secondes. Technique : Ajouter le poulet, saler, poivrer et le faire dorer 3 à 4 minutes, juste pour colorer la surface sans le dessécher. Cuisson : Baisser le feu, mélanger le yaourt avec 2 à 3 cuillères de sauce chaude, puis reverser progressivement en remuant sans arrêt. Finition : Ajouter lait de coco et poudre d’amandes, mijoter 20 minutes à feu doux à moitié couvert, ajuster l’épaisseur puis finir avec jus de citron et coriandre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 2 € / pers 🔍 Le secret de l’expert Les protéines du yaourt se lient aux graisses du ghee et du lait de coco ; avec la poudre d’amandes, elles créent une émulsion stable qui épaissit la sauce tout en restant veloutée. ✨ Le twist gourmand : Prélever 2 cuillères de yaourt pour une mini-marinade avec garam masala et sel, laisser le poulet reposer 30 minutes ; il ressort plus tendre et imprégné de la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le yaourt froid d’un coup sur une poêle très chaude et laisser bouillir fort, ce qui fait trancher la sauce en grains désagréables.

Variantes, accompagnements et conservation

On sert ce poulet korma au yaourt avec riz basmati ou naans. La même sauce accueille des pois chiches et se garde 2 jours au frais, à réchauffer doucement avec lait de coco.