Poulet korma : cet ingrédient du frigo à moins de 1 € évite la sauce qui tranche et rivalise avec le resto indien
Granuleux, liquide, trop lourd : votre poulet korma au yaourt vous déçoit encore. Avec un simple pot à moins de 1 €, un geste change tout.
Dans la cuisine, un parfum de garam masala, de curcuma et d’oignon compoté se mêle à la chaleur de la sauteuse. La sauce frémit, accroche délicatement la cuillère, mais refuse souvent d’atteindre ce velours qu’on adore sur le poulet korma du resto indien. Pourtant, tout se joue sur un geste et un ingrédient minuscule.
À la maison, on obtient rarement un poulet korma au yaourt aussi lisse ; la sauce est parfois trop liquide, parfois granuleuse, jamais ce ruban brillant qui nappe le riz basmati. On va voir comment transformer ce plat en poulet korma onctueux grâce à un pot du frigo qui coûte moins de 1 € et à une simple précision de cuisson.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de blancs de poulet
- ✅ 150 g de yaourt nature entier
- ✅ 20 cl de lait de coco
- ✅ 30 g de poudre d’amandes
L’ingrédient à moins de 1 € qui remplace la crème : le yaourt nature
Au lieu de crème qui alourdit et étouffe les épices, on mise sur le yaourt nature, plutôt entier. Ce petit pot assure la liaison, offre un poulet korma sans crème et une sauce au yaourt onctueuse qui laisse parler garam masala, cumin et lait de coco.
Pour 600 g de poulet, on vise 150 g de yaourt, 20 cl de lait de coco et 30 g de poudre d’amandes ; autour, il faut aussi un gros oignon, deux gousses d’ail, huile neutre ou ghee, sel, poivre, jus de citron et coriandre.
La méthode inratable : comment ajouter le yaourt sans qu’il tranche
On commence par un oignon compoté dans l’huile ou le ghee avec l’ail et les épices, puis on saisit le poulet jusqu’à une légère réaction de Maillard. Ensuite, on baisse le feu doux, on pratique le tempérage du yaourt avec un peu de sauce chaude et on l’incorpore en fouettant pour une sauce nappante.
Le lait de coco arrondit, la poudre d’amandes épaissit sans lourdeur ; le mijotage doux, à peine frémissant, finit de structurer la sauce et laisse le poulet tendre, entouré d’un velours brillant comme au restaurant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Faire fondre oignon émincé et ail dans l’huile ou le ghee avec une pincée de sel, 8 minutes à feu moyen-doux, puis ajouter les épices 30 secondes.
- Technique : Ajouter le poulet, saler, poivrer et le faire dorer 3 à 4 minutes, juste pour colorer la surface sans le dessécher.
- Cuisson : Baisser le feu, mélanger le yaourt avec 2 à 3 cuillères de sauce chaude, puis reverser progressivement en remuant sans arrêt.
- Finition : Ajouter lait de coco et poudre d’amandes, mijoter 20 minutes à feu doux à moitié couvert, ajuster l’épaisseur puis finir avec jus de citron et coriandre.
Variantes, accompagnements et conservation
On sert ce poulet korma au yaourt avec riz basmati ou naans. La même sauce accueille des pois chiches et se garde 2 jours au frais, à réchauffer doucement avec lait de coco.
En bref
- 🍗 Poulet korma au yaourt maison, épices douces et petit budget, porté par un simple yaourt nature qui remplace la crème sans l’alourdir.
- 🍲 Base d’oignon compoté, réaction de Maillard sur le poulet puis tempérage du yaourt au feu doux pour une sauce nappante et parfumée.
- 💡 Mini-marinade, poudre d’amandes, erreurs de feu à éviter : plusieurs détails transforment ce poulet korma onctueux en plat digne d’un vrai restaurant.
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