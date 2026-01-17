Voici le gratin d’hiver ultra fondant prêt en 25 minutes avec ce légume oublié qui va détrôner les pommes de terre

Lorsque le froid de janvier colle aux vitres et que la nuit tombe avant le dîner, on rêve d’un plat qui gratine doucement au four. La cuisine se transforme en refuge, saturé de vapeur tiède et de bonnes odeurs, loin des salades trop fraîches et des gros plats montagnards qui plombent la soirée.

Imaginez un gratin à la fois doré, parfumé et étonnamment léger, où chaque coup de fourchette rencontre un cœur ultra fondant. Ici, pas de pomme de terre, mais un duo inattendu entre céleri-rave et pommes acidulées, lié par la crème et un fromage qui file. Un plat d’hiver express, prêt en 25 minutes. Et terriblement addictif.

Un gratin céleri-rave et pommes qui change les soirées d’hiver

Au cœur de ce gratin céleri-rave et pommes, tout se joue sur l’équilibre. Le céleri-rave apporte une douceur légèrement noisettée et une texture fondante, quand les pommes Boskoop ou Granny Smith glissent leur pointe d’acidité fruitée. Résultat : un sucré-salé réconfortant qui tient au corps sans donner l’impression d’un repas trop lourd.

Les lamelles très fines, presque translucides, cuisent directement au four sans précuisson. La crème se faufile entre chaque couche, le fromage râpé forme en surface une croûte ambrée qui cloque légèrement, la muscade réchauffe le tout. En vingt minutes à 200°C, on obtient un gratin doré à cœur, loin des gratins d’hiver qui réclament une cuisson interminable.

Les ingrédients et la préparation express pour un gratin fondant

Pour quatre convives, il suffit de quelques produits très simples, du genre que l’on trouve facilement au marché de janvier ou déjà dans le frigo. Rien de rare ni de technique, la magie vient surtout de la découpe fine et du montage en millefeuille.

1 boule de céleri-rave d’environ 600 g

d’environ 600 g 3 pommes acidulées (Boskoop ou Granny Smith)

20 cl de crème liquide entière

100 g de fromage râpé type Comté ou Emmental

30 g de beurre demi-sel

Sel, poivre et une pincée de noix de muscade

Épluchez le céleri-rave, retirez la peau épaisse, puis détaillez-le en tranches très fines à la mandoline ou avec un couteau bien aiguisé. Faites de même avec les pommes, après les avoir évidées, puis gardez les rondelles dans un bol d’eau citronnée pour éviter qu’elles ne brunissent. Beurrez un plat, alternez céleri et pommes en couches serrées, salez, poivrez, poudrez de muscade, nappez de crème, parsemez de fromage et ajoutez quelques noisettes de beurre. Enfournez à 200°C pour environ 20 minutes, jusqu’à ce que la lame d’un couteau s’enfonce sans résistance.

Bien choisir le céleri-rave et sublimer ce gratin surprenant

Pour que le résultat soit fondant, le choix du légume compte autant que la recette. Misez sur une boule de céleri-rave lourde et dense, à la peau claire et peu marquée, signe de fraîcheur. Une fois épluché, plongez les morceaux aussitôt dans de l’eau additionnée de jus de citron pour qu’ils restent bien blancs.

Ce gratin d’hiver rapide aime les fantaisies. Parsemez-le, juste avant de servir, de noisettes ou de noix concassées pour une note croquante, ou remplacez le Comté par un bleu type Roquefort ou Fourme d’Ambert. Avec une salade de mâche ou un poulet rôti, il devient la star du repas.