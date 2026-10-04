Voici le plat de pâtes en une seule poêle, prêt en 25 min, qui fait dévorer épinards et champignons à toute la famille

Un soir de semaine, une seule poêle et un parfum de fromage fondu suffisent à rassembler toute la famille autour de ces coquillettes. Ce one pot pasta épinards champignons, prêt en 25 minutes, transforme même les plus réticents aux légumes en adeptes silencieux.

C’est le plat que ma famille me réclame chaque semaine : ce one pot de coquillettes épinards champignons fait manger des légumes à tout le monde sans broncher

Dans la cuisine, une seule poêle frémit ; ça sent l’ail, le fromage fondu et le chorizo qui grésille. La vapeur cache quelques touches de vert, mais tout le monde salive déjà à table.

On parle d’un dîner prêt en 25 minutes, un one pot pasta épinards champignons réconfortant que même les ennemis des légumes réclament. Reste à comprendre comment cette poêle rend tout le monde silencieux…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de coquillettes + 700 ml de bouillon de légumes chaud

✅ 115 g de chorizo doux sans peau + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 200 g de champignons de Paris frais + 80 à 100 g d’épinards frais

✅ 150 g de fromage ail et fines herbes type Boursin, sel, poivre, noix ou parmesan pour servir

Pourquoi ce one pot fait aimer les épinards aux plus réticents

Ce plat rassure grâce aux coquillettes moelleuses enrobées d’une sauce de pâtes crémeuses épinards champignons au fromage ail et fines herbes. Champignons de Paris dorés avec chorizo doux et épinards frais, ajoutés en fin de cuisson, se fondent dans la sauce ; même les réticents oublient qu’ils en mangent.

Pas à pas : le one pot coquillettes épinards champignons dans une seule poêle

On prépare vraiment tout dans la même poêle : c’est un vrai one pot coquillettes Boursin chorizo. Les pâtes cuisent dans le bouillon de légumes à petits frémissements, feu moyen-doux, en libérant leur amidon ; avec quelques coups de cuillère, on obtient un one pot pasta épinards champignons parfaitement crémeux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les champignons, couper le chorizo, chauffer l’huile dans une grande poêle. Technique : Faire revenir chorizo et champignons 5 à 7 min à feu moyen-vif, jusqu’à légère coloration. Cuisson : Ajouter les coquillettes, verser 700 ml de bouillon chaud, poivrer, cuire 10 à 15 min en remuant souvent. Finition : Couper le feu, incorporer le fromage, ajouter les épinards pour les faire tomber, rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson au bouillon, sans égoutter, concentre tout le goût dans les pâtes. L’amidon des coquillettes épaissit le jus (300 g pour 700 ml de liquide) ; mélangé aux graisses du chorizo et au fromage, il donne une sauce crémeuse liée, sans ajout de crème. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, ajouter noisettes ou noix torréfiées, ou un voile de parmesan râpé pour un joli contraste fondant‑croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas incorporer le fromage tant que le bouillon bout fortement ; la sauce se séparerait, deviendrait grasse et granuleuse.

Adapter le plat à toute la famille (enfants, sans porc, veggie, batch cooking)

On choisit du chorizo doux, des légumes fins et plus de fromage ; sans porc, on remplace par du jambon ou des pois chiches et on réchauffe les restes avec un filet de bouillon.