Apéro : ces roulés feuilletés fourme d’Ambert-noix inratables grâce à 3 gestes avant d’allumer le four
Pâte feuilletée qui gonfle, fromage qui reste en place, croquant des noix à chaque bouchée : ces roulés fourme-noix changent l’apéro. Trois gestes suffisent à les réussir.
Quand la pâte feuilletée sort du four, on sent le beurre chaud, la croûte qui craque, la fourme d’Ambert fondue qui embaume. Entre deux verres, ces petits roulés dorés disparaissent à vue d’œil ; le croquant des noix réveille chaque bouchée.
On redoute pourtant souvent les feuilletés maison : ils s’ouvrent, brûlent, le fromage finit sur la plaque. Ici, les roulés feuilletés fourme d’Ambert noix restent gonflés, réguliers, grâce à trois gestes très simples à adopter avant d’allumer le four.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire (230 g), bien froide
- ✅ 100 g de fourme d’Ambert, émiettée finement
- ✅ 60 g de cerneaux de noix, grossièrement concassés
- ✅ 1 œuf, 1 c. à soupe de lait, 1 c. à soupe de farine, 2 pincées de poivre noir
Les ingrédients pour des roulés feuilletés fourme-noix inratables
On part d’une pâte feuilletée pur beurre bien froide ; c’est elle qui donne le gonflant. Pour un rouleau de 230 g, on compte 100 g de fourme d’Ambert et 60 g de noix : ce ratio garde l’équilibre entre le cœur fondant et le croquant, sans détremper la pâte. On divise ou on double tout aussi simplement.
L’astuce anti-fuite : rouler serré et passer le boudin au froid
La fourme s’émiette dans un bol, les noix se concassent finement pour parsemer chaque spirale. On déroule la pâte sur son papier, on étale une couche fine de fromage, on ajoute les noix et un peu de poivre, en laissant 1 cm nu sur le bord de fermeture.
On roule alors côté opposé au bord nu, bien serré, pour former un boudin régulier. Passage clé : 20 minutes au congélateur. Le boudin raffermi se tranche en rondelles de 1 cm avec une lame légèrement farinée, se dore très légèrement, puis cuit 15 à 18 minutes à 200 °C.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir la pâte bien froide, émietter la fourme, concasser les noix.
- Technique : Dérouler la pâte, étaler une couche fine de fourme, parsemer de noix, poivrer.
- Cuisson : Rouler serré en boudin, placer 20 minutes au congélateur, préchauffer le four.
- Finition : Trancher en rondelles de 1 cm, dorer légèrement, cuire 15 à 18 minutes, laisser reposer 5 minutes.
Twists gourmands fourme d’Ambert et noix
Version miel, version thym ou poireaux : ces roulés se servent toujours tièdes.
En bref
- 🍽️ À l’apéro, ces roulés feuilletés à la fourme d’Ambert et aux noix promettent un cœur fondant, un croquant marqué et une pâte bien levée.
- 🥐 Pâte feuilletée bien froide, garniture en couche fine et boudin roulé serré structurent la spirale avant cuisson pour des bouchées régulières.
- 🔥 Passage éclair au congélateur, dorure légère et repos sur plaque chaude finalisent la cuisson et réservent une surprise de texture au moment du service.
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