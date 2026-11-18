Pâte feuilletée qui gonfle, fromage qui reste en place, croquant des noix à chaque bouchée : ces roulés fourme-noix changent l’apéro. Trois gestes suffisent à les réussir.

Quand la pâte feuilletée sort du four, on sent le beurre chaud, la croûte qui craque, la fourme d’Ambert fondue qui embaume. Entre deux verres, ces petits roulés dorés disparaissent à vue d’œil ; le croquant des noix réveille chaque bouchée.

On redoute pourtant souvent les feuilletés maison : ils s’ouvrent, brûlent, le fromage finit sur la plaque. Ici, les roulés feuilletés fourme d’Ambert noix restent gonflés, réguliers, grâce à trois gestes très simples à adopter avant d’allumer le four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre rectangulaire (230 g), bien froide

✅ 100 g de fourme d’Ambert, émiettée finement

✅ 60 g de cerneaux de noix, grossièrement concassés

✅ 1 œuf, 1 c. à soupe de lait, 1 c. à soupe de farine, 2 pincées de poivre noir

Les ingrédients pour des roulés feuilletés fourme-noix inratables

On part d’une pâte feuilletée pur beurre bien froide ; c’est elle qui donne le gonflant. Pour un rouleau de 230 g, on compte 100 g de fourme d’Ambert et 60 g de noix : ce ratio garde l’équilibre entre le cœur fondant et le croquant, sans détremper la pâte. On divise ou on double tout aussi simplement.

L’astuce anti-fuite : rouler serré et passer le boudin au froid

La fourme s’émiette dans un bol, les noix se concassent finement pour parsemer chaque spirale. On déroule la pâte sur son papier, on étale une couche fine de fromage, on ajoute les noix et un peu de poivre, en laissant 1 cm nu sur le bord de fermeture.

On roule alors côté opposé au bord nu, bien serré, pour former un boudin régulier. Passage clé : 20 minutes au congélateur. Le boudin raffermi se tranche en rondelles de 1 cm avec une lame légèrement farinée, se dore très légèrement, puis cuit 15 à 18 minutes à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir la pâte bien froide, émietter la fourme, concasser les noix. Technique : Dérouler la pâte, étaler une couche fine de fourme, parsemer de noix, poivrer. Cuisson : Rouler serré en boudin, placer 20 minutes au congélateur, préchauffer le four. Finition : Trancher en rondelles de 1 cm, dorer légèrement, cuire 15 à 18 minutes, laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert En refroidissant fortement le rouleau, on fige le beurre de la pâte. Au passage au four très chaud, la vapeur soulève chaque couche : le feuilletage gonfle au lieu de s’affaisser. La garniture en couche fine reste prisonnière de la spirale, le fromage fond sans fuir. ✨ Le twist gourmand : On peut torréfier brièvement les noix à la poêle, puis ajouter un filet de miel sur la fourme avant de rouler, pour un contraste sucré-salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais trancher le boudin encore mou et trop chargé en fromage : la spirale s’écrase, le fromage coule partout et la pâte lève mal.

Twists gourmands fourme d’Ambert et noix

Version miel, version thym ou poireaux : ces roulés se servent toujours tièdes.