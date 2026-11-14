Confiture de prunes maison : cette méthode inratable et le geste interdit qui gâche tout à éviter absolument
Chaque été, la confiture de prunes maison promet des pots brillants, parfumés, qui se gardent des mois sans mauvaise surprise. Avec quelques repères simples, vos fruits se transforment en gelée onctueuse plutôt qu’en sirop raté.
Sur le feu, les prunes bien mûres exhalent un parfum presque caramélisé, la mousse frémit et la confiture épaissit doucement. La cuillère laisse un sillon brillant, signe d’une texture souple, ni trop liquide ni compacte.
Avec cette recette confiture de prunes maison, on vise le trio gagnant : des fruits au top, juste ce qu’il faut de sucre et une cuisson maîtrisée. Une confiture de prunes facile, qui prend à tous les coups et se garde longtemps.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de prunes bien mûres dénoyautées
- ✅ 750 g de sucre cristallisé ou à confiture
- ✅ Jus frais d’1 citron moyen
- ✅ Pots en verre stérilisés + 1 gousse de vanille (facultatif)
Les bons ingrédients pour une confiture de prunes maison réussie
Pour une confiture de prunes maison savoureuse, on choisit des prunes bien mûres, voire très mûres, mais sans traces abîmées. Elles concentrent sucre et pectine naturelle, essentiels à la bonne prise de la confiture. On compte 1 kg de fruits dénoyautés, 750 g de sucre à confiture ou sucre cristallisé, plus le jus d’un citron.
Confiture de prunes maison facile : la méthode pas à pas
Pour une confiture de prunes maison facile, le bon matériel change tout. Une bassine à confiture ou grande casserole large à fond épais accélère l’évaporation, donc une cuisson courte au goût de fruit frais. On ajoute cuillère en bois, écumoire, assiette froide passée au congélateur et pots bien stérilisés ; de quoi suivre précisément la texture, jusqu’à la confiture nappante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, dénoyauter les prunes, stériliser les pots 10 minutes.
- Technique : Mélanger prunes, sucre, citron ; laisser macérer 30 à 60 minutes.
- Cuisson : Porter à ébullition, écumer, cuire 20 à 30 minutes, tester à l’assiette froide.
- Finition : Remplir les pots, fermer aussitôt, retourner 5 minutes puis laisser refroidir.
Conservation et twists gourmands autour de la confiture de prunes
Les pots de confiture de prunes maison refroidissent totalement avant de rejoindre un placard frais, à l’abri de la lumière ; on les garde ainsi jusqu’à un an. Après ouverture, réfrigérateur obligatoire et cuillère propre, pour une consommation rapide. Pour varier, on parfumera un prochain lot avec un peu de cannelle ou de vanille.
En bref
- 🍯 Confiture de prunes maison facile, basée sur 1 kg de prunes bien mûres, 750 g de sucre, un citron et une cuisson courte mais précise.
- 🍋 Macération des fruits, bassine à confiture large, test de l’assiette froide et mise en pots retournés assurent une texture nappante et une bonne prise.
- 🫙 Astuces de chef, twists gourmands à la vanille ou au porto et règles de conservation prolongée évitent moisissures, couvercle bombé et confiture trop liquide.
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