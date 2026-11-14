Succulentes : la technique du grillage pour fabriquer un tableau végétal vivant au mur du salon en seulement une après-midi

Votre mur reste désespérément vide tandis que les pots s’entassent au sol ? Ce tutoriel vous guide pour créer un tableau végétal vivant en une après-midi.

Un mur nu dans le salon, des plantes qui encombrent le sol et le rebord de fenêtre… Beaucoup ont rêvé d’un coin de verdure spectaculaire sans perdre un centimètre carré au sol. Les jardiniers urbains ont trouvé une réponse étonnante : le jardin suspendu.

Au lieu d’un cadre de mousse artificielle, il s’agit ici d’un vrai tableau végétal vivant, peuplé de petites plantes qui poussent, changent, se taillent. Bonne nouvelle : avec quelques fournitures simples, ce mini mur végétal se fabrique en une après-midi. Voyons comment le réussir sans fausse note.

Tableau végétal vivant : le principe du jardin suspendu au mur

Inventé et popularisé par le botaniste Patrick Blanc, le jardin vertical a transformé le mur en surface de culture. En version domestique, le cadre végétal ressemble à un tableau profond rempli de terreau léger, où chaque plante occupe une petite fenêtre de verdure.

Pour votre premier jardin suspendu au mur, choisissez un cadre en bois profond d’au moins quelques centimètres. Le fond a été tapissé d’un film plastique pour protéger le mur, puis garni de terreau. À l’avant, un grillage à mailles fines et une couche de mousse retiennent le substrat.

Étapes simples pour fabriquer son tableau de plantes

Installez d’abord le cadre bien à plat sur la table. Le fond a déjà été protégé ; remplissez-le d’un mélange adapté : terreau léger et un peu de sable pour les plantes tropicales, substrat très drainant pour les succulentes type Echeveria, Crassula ou Sedum.

Nous avons tous déjà trop serré nos plantations : ici, profitez du relief. Avec un crayon, ouvrez la mousse jusqu’au terreau, glissez doucement les racines à travers le grillage, tassez. Plantez du plus volumineux au plus petit, puis laissez le cadre à l’horizontale quelques jours, jusqu’à un mois pour un tableau dense de succulentes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à 3x moins cher 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce DIY exploite un mur inutilisé, regroupe des plantes aux mêmes besoins et un seul substrat qui garde l’humidité plus longtemps que de petits pots isolés. 💡 Le petit plus : En utilisant des boutures récupérées sur vos plantes, le cadre a coûté beaucoup moins cher qu’un modèle prêt-à-poser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Trop d’eau dans un cadre lourd et peu drainé : racines qui pourrissent, taches sur le mur et fixations qui peuvent lâcher.

Entretenir son mini mur végétal sur la durée

Côté entretien, l’arrosage a souvent posé problème. Le plus sûr consiste à décrocher le cadre, le poser à plat dans l’évier et arroser doucement. Pour les plantes tropicales, le substrat reste légèrement frais ; pour les succulentes, on laisse sécher complètement avant de réarroser, parfois seulement une fois par mois.

Le succès de votre cadre dépend aussi de la lumière, plus encore que d’un engrais miracle.

En pleine lumière : tableau de succulentes avec Echeveria, Crassula, Sedum, voire joubarbes en extérieur abrité.

Lumière vive sans soleil direct : ambiance jungle avec pothos, petites fougères, peperomia.

Mi-ombre : Fittonia et Peperomia compacts, jamais dans l’obscurité totale.

En extérieur, on protège le cadre des ruissellements pour éviter un substrat détrempé et des racines qui pourrissent.