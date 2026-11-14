Tulipes et narcisses : planter après le 15 novembre fonctionne très bien, à condition de vérifier la terre avec ce test de 20 cm

Novembre s’installe et vos bulbes de printemps, tulipes et narcisses, n’ont toujours pas quitté leur sac au jardin. Jusqu’où repousser la plantation avant de dire adieu aux massifs fleuris du printemps ?

Le sac de bulbes oublié au fond du cabanon, on le connaît tous. Novembre arrive, le froid s’installe : est-ce encore raisonnable de planter ces futurs bouquets de printemps ?

Bonne nouvelle : en France, novembre reste souvent un bon moment pour les bulbes de printemps. Mais tulipes et narcisses n’aiment pas tout à fait le même calendrier. Jusqu’à quand peut-on vraiment planter sans sacrifier la floraison ?

Jusqu’à quand planter tulipes et narcisses en novembre ?

La plupart des bulbes de printemps se plantent entre septembre et novembre. Les tulipes supportent bien une mise en terre en octobre ou novembre, parfois jusqu’à fin novembre, voire début décembre, tant que la terre reste meuble, non gelée et non détrempée. Elles auront alors encore assez de froid pour bien fleurir.

Les narcisses, eux, ont préféré une installation plus précoce, de mi-septembre à fin octobre. Plantés en novembre ou tout début décembre, ils ont encore fleuri mais parfois plus modestement. Les tulipes se montrent plus souples : même tardives, elles donnent en général des tiges un peu plus courtes et des fleurs légèrement décalées au printemps.

Oublier un peu le calendrier, observer beaucoup la terre

Nous avons tous déjà hésité bêche en main, en nous demandant s’il n’était pas trop tard. Pourtant, ce n’est pas la date qui décide mais l’état du sol. Trois tests simples permettent encore de planter jusqu’à fin novembre, voire début décembre en région douce :

Test de la bêche : si elle s’enfonce à 20 cm sans rebondir, la terre se travaille encore.

Test de la poignée : la terre doit s’émietter et non former une boule collante.

Si ces voyants sont au vert, un protocole express suffit. On trie les bulbes, on garde seulement ceux qui sont fermes et sains, on ameublit le sol, on l’allège de sable si besoin, puis on enterre les tulipes à 10–15 cm et les narcisses à 12–20 cm, avant un arrosage léger et un paillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fenêtre jusqu’à début décembre en sol meuble 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les bulbes plantés dans une terre non gelée ont encore le temps de s’enraciner et de subir le froid nécessaire. 💡 Le petit plus : ajouter un paillis de feuilles pour protéger du gel et de l’excès d’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre le printemps pour planter ou stocker les bulbes dans un sac.

Décembre, janvier : que faire si l’on est encore plus en retard ?

Dans le Nord, l’Est ou en moyenne montagne, la date limite de plantation se situe souvent vers la fin novembre, quand les gels durcissent la terre. Sur les côtes atlantiques, la première quinzaine de décembre permet encore de planter des tulipes. En climat méditerranéen, certains ont tenté jusque vers Noël, voire début janvier, avec une floraison plus tardive.

Quand la terre a été gelée ou saturée d’eau, beaucoup ont sauvé leurs bulbes en les installant en pot, dans un mélange très drainant, posé dehors au froid mais abrité des pluies battantes. Plantés tard, ces bulbes ont mieux valu que laissés au fond d’un sac, où ils se seraient desséchés. Au printemps, il suffira de laisser le feuillage jaunir pour qu’ils refassent le plein d’énergie.