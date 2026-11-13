Immortelle à bractées : plantée pour reverdir le bord d'une route, cette fleur sauvage provoque des freinages d'urgence imprévus

Le long de la Bussell Highway, en Australie-Occidentale, un ruban d’immortelles à bractées fait oublier la route à certains conducteurs. Jusqu’où une fleur peut-elle troubler la sécurité et inspirer nos jardins français ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Xerochrysum bracteatum 🌸 Nom courant Immortelle à bractées, fleur de paille 📏 Dimensions 40 à 80 cm de haut x env. 30 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Gélive autour de 0 °C (cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc, vert, feuilles étroites

Sur certaines routes, le paysage a pris des allures de champ de fleurs Instagram : un ruban rose et blanc qui file entre pins et sable, comme un décor de vacances posé là par magie. Sauf qu’en Australie, le long de la très fréquentée Bussell Highway, cette scène de carte postale a déjà fait freiner brutalement plus d’un automobiliste, au point d’inquiéter les autorités.

Pour revégétaliser le terre-plein central, l’État d’Australie-Occidentale a choisi l’immortelle à bractées, une fleur sauvage locale, robuste et généreuse. Mais sa beauté attire les conducteurs, qui ont voulu la cueillir ou la photographier directement depuis la chaussée… au mépris des règles de sécurité et de la protection de la flore. Ce cas très concret pose une question qui nous concerne aussi en France.

Une fleur australienne parfaite… pour les talus et massifs

Originaire d’Australie, l’immortelle à bractées offre des pompons secs au toucher, portés par de fines tiges. Ses bractées rigides, comme du papier de soie, restent colorées une fois coupées, ce qui en a fait une star des bouquets secs. Plante annuelle gélive, elle mesure en général 40 à 80 cm, adore le plein soleil, les sols légers, sableux ou caillouteux, et supporte très bien la sécheresse.

En jardin, on l’utilise en massifs très ensoleillés, rocailles, talus secs ou grandes jardinières. Elle a demandé peu d’entretien et a fleuri tout l’été, de mai-juin jusqu’aux premiers froids, en blanc, jaune, orange ou rose vif. Autant dire qu’elle cochait toutes les cases pour reverdir un terre-plein routier brûlant et pauvre en humus, comme celui de la Bussell Highway.

Bussell Highway : quand la fleur fait oublier la route

Le problème est apparu dès que le ruban fleuri s’est densifié. Selon Main Roads WA, des automobilistes se sont arrêtés sur le bord de la route pour cueillir ces fleurs sauvages ou prendre des photos. « Nous décourageons vivement ce comportement. Non seulement parce qu’il est illégal de cueillir ces fleurs, mais aussi parce que les gens se mettent en danger », a souligné Dominic Boyle, directeur régional de Main Roads WA, cité par Le Parisien. Arrêts inopinés, piétons au milieu des voies : la scène bucolique s’est transformée en risque d’accident.

La cueillette menace aussi l’équilibre naturel des plantes. « Cueillir ces fleurs avant qu’elles ne puissent produire des graines signifie que ces dernières n’enrichiront pas la banque de semences pour donner naissance à de nouvelles plantes à l’avenir », explique Kelly Paterson de la South West Wildflower Society, toujours auprès du quotidien. Et le ministère australien a rappelé que « Il est illégal de prélever de la flore indigène, y compris des fleurs sauvages, sur les terres de la Couronne, dans les réserves publiques et sur les accotements routiers sans autorisation légale ». Les contrevenants risquent jusqu’à 50 000 dollars, soit environ 46 000 €.

En France, on admire de loin… et on les plante chez soi

En France aussi, les accotements routiers se couvrent de fleurs : prairies spontanées, mélanges semés pour les insectes pollinisateurs sauvages, fauche plus tardive… Ces bandes colorées servent de véritables corridors écologiques. Mais elles restent intégrées à un espace de circulation rapide, où l’on ne s’arrête pas comme sur un chemin de campagne. Et certaines fleurs sauvages, protégées, ne doivent tout simplement pas être cueillies.

La bonne idée consiste donc à réserver la cueillette et l’expérimentation au jardin. Pour profiter de l’immortelle à bractées sans danger, on peut :

la semer en mars-avril, en godets au chaud, puis la planter au soleil dans un sol bien drainé après les gelées ;

composer des massifs “bord de route” avec immortelles, pavots de Californie et zinnias pour un effet champ fleuri très lumineux ;

récolter quelques tiges pour des bouquets secs, tout en laissant une partie des fleurs monter en graines, afin d’entretenir sa propre “banque de semences” au jardin ;

apprendre aux enfants à admirer les fleurs des bords de route depuis une aire sécurisée, sans les piétiner ni les cueillir.