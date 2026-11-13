« Je le croyais mort dès le mois d'avril » : le geste tout simple d'un pépiniériste pour faire refleurir un cyclamen chaque hiver

Votre cyclamen d’intérieur s’épuise dès la fin de l’hiver alors que son tubercule est encore plein de ressources. Et si un simple changement de rythme d’entretien suffisait ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cyclamen persicum 🌸 Nom courant Cyclamen des fleuristes (cyclamen d’intérieur) 📏 Dimensions 15 à 30 cm de haut x 15 à 30 cm de large ☀️ Exposition Lumière vive sans soleil direct, pièce fraîche (12 à 18 °C) ❄️ Rusticité Gélif en pot, à rentrer dès 0 °C 🍂 Feuillage Caduc, marbré, disparaît en été pendant la dormance

Posé sur la table basse en plein hiver, le cyclamen aux pétales ondulés fait souvent office de petite star du salon. Puis, en quelques semaines, les fleurs s’affaissent, les feuilles jaunissent et le pot finit oublié sur le balcon, voire à la poubelle. Ce scénario n’a pourtant rien d’inévitable pour cette plante qu’on traite trop vite comme un simple accessoire déco.

Le cyclamen des fleuristes, ou Cyclamen persicum, est une plante vivace tubéreuse capable de refleurir plusieurs hivers si l’on respecte son cycle. Elle aime la lumière vive sans soleil direct, la fraîcheur, et marque une vraie pause pendant l’été, quand son feuillage disparaît. L’astuce consiste à adapter l’entretien du cyclamen à ces différentes phases pour le retrouver chaque année aussi généreux.

Comprendre le rythme du cyclamen d’intérieur

Issu de la famille des Primulacées, ce cyclamen forme un gros tubercule, sorte de réserve sous terre d’où naissent feuilles et fleurs. Sa floraison s’étale de l’automne au début du printemps, bien plus longtemps qu’un simple bouquet. Compact, il dépasse rarement 30 cm de haut et se glisse facilement sur un appui de fenêtre ou une commode.

Ce tempérament explique son besoin de fraîcheur. Au‑delà de 20 °C, les tiges ramollissent et les fleurs fanent vite. L’emplacement idéal reste une pièce claire mais peu chauffée : chambre, entrée, cage d’escalier, véranda hors gel. Évitez les radiateurs, la baie vitrée plein sud ou la cuisine surchauffée, qui transforment votre cyclamen en plante éphémère.

Arrosage et petits soins pour un cyclamen toujours en fleurs

Pendant la floraison, il a besoin d’un sol simplement humide. À l’intérieur, deux ou trois arrosages par semaine suffisent, en laissant sécher la surface du terreau. Plutôt que d’arroser par le dessus, remplissez la soucoupe ou trempez le pot, puis videz l’excédent après quelques minutes. Cette méthode par le dessous protège le cœur du tubercule. Ajoutez un engrais pour plantes fleuries environ une fois par semaine.

Nous avons tous déjà trop arrosé un cyclamen par peur de le voir souffrir. Le bon repère : si la motte se décolle des bords du pot et que les feuilles pendent, un bain lui redonne vite fière allure. À l’inverse, terreau détrempé, tubercule mou et odeur de moisi signalent l’excès d’eau. Retirez aussi régulièrement fleurs et feuilles fanées en tirant la tige à la base, pour garder une touffe saine.

Mettre le cyclamen au repos pour le revoir chaque hiver

Au printemps, quand les jours rallongent, le cyclamen commence naturellement à se reposer : les feuilles jaunissent, les fleurs se raréfient. Inutile de paniquer, il n’est pas mort. Réduisez alors peu à peu les arrosages jusqu’à les stopper, supprimez l’engrais et laissez les parties aériennes se dessécher. Placez ensuite le pot au frais, au sec et à l’ombre, autour de 15 °C, dans un garage ou une cave aérée.

Fin août, rempotez-le dans un pot à peine plus grand, substrat léger et drainant, en laissant le haut du tubercule affleurer, replacez-le à la lumière et reprenez les arrosages par le dessous.

Automne‑hiver : floraison, pièce fraîche, arrosages réguliers.

Printemps : feuilles jaunes, on espace puis on arrête l’eau.

Été : pot au frais, presque au sec.

Fin d’été : rempotage, reprise arrosage et engrais.