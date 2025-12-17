Si vous laissez cette plante de salon au chaud, vous la condamnez : elle supporte le gel dehors pendant des années

En plein hiver, quand les volets se ferment tôt et que le plaid s’installe sur le canapé, une petite plante en pot trône sur la table basse. Pétales retournés, couleurs vives, feuillage marbré : elle fait tellement partie du décor qu’on la croit fragile, condamnée à vivre derrière la fenêtre.

Cette habituée du salon cache pourtant un tempérament de dure à cuire. Ce n’est pas une plante d’orangerie, mais le cyclamen, vendu chaque année comme simple décoration hivernale. On oublie qu’il aime le frais et qu’il peut prospérer dehors pendant des années. La question dérange un peu : et si vous sous-estimiez complètement son potentiel de plante d’extérieur ?

Cyclamen : de la plante de salon à la star du balcon

En intérieur, le cyclamen a tout pour plaire. Ses fleurs délicates, du rose bonbon au blanc immaculé, illuminent la pièce quand la plupart des plantes se reposent. Il accepte une lumière tamisée, supporte quelques oublis d’arrosage et aide à purifier l’air ambiant. Compact, il se contente d’un rebord de fenêtre ou d’une petite étagère.

On l’a pourtant longtemps considéré comme une plante frileuse à rentrer dès les premiers froids. Cette image vient surtout de sa commercialisation en pot, dans les rayons de Noël, qui a fait oublier ses origines de vivace rustique des sous-bois méditerranéens. En réalité, le cyclamen préfère les pièces fraîches et se montre souvent plus heureux dehors que près d’un radiateur.

Cyclamen extérieur : ce qu’il supporte vraiment en hiver

Dans le froid, il révèle même son meilleur visage. Les variétés courantes en pot tolèrent des températures proches de -5 °C, surtout si le contenant est un peu abrité. Les cyclamens sauvages d’Europe vont plus loin : des espèces comme les cyclamens de Naples ou les cyclamens coum résistent jusqu’à -15 °C, grâce à leurs racines tubéreuses qui stockent eau et énergie tout l’hiver.

Dans un jardin ou sur un balcon, cela change tout. Un cyclamen acheté pour le salon peut passer l’hiver dehors en pot si la température ne descend pas durablement sous -5 °C et si le drainage est parfait. Les espèces vraiment rustiques se plantent en pleine terre, à l’ombre ou à mi-ombre, où elles forment peu à peu des tapis fleuris au pied des arbres ou le long d’une allée.

Cyclamen au jardin : les bons gestes pour le sortir du salon

Pour offrir cette nouvelle vie au cyclamen, nul besoin d’être expert. L’idéal reste l’automne ou le début du printemps, par journée sans gel. On choisit un emplacement mi-ombragé, au sol léger, puis on installe la plante sans traumatiser son tubercule.

Dépotter doucement la motte sans casser le tubercule.

Creuser un trou plus large, ajouter un peu de compost.

Arroser légèrement une fois, puis laisser la pluie gérer.

Une fois dehors, le point crucial pour le cyclamen reste l’eau. La Royal Horticultural Society rappelle que, pour les plantes en pot, "En raison de leur volume racinaire limité, les plantes en contenant dépendent de nous pour recevoir l’eau dont elles ont besoin, et pour que nous veillons à ce qu’elles ne soient pas trop arrosées", et que "le sur arrosage est la cause la plus fréquente de perte des plantes en pot : l’arrosage doit garder le compost humide, jamais détrempé, et éviter d’alterner sécheresse et saturation", souligne-t-elle, citée par Mon Jardin Ma Maison. Elle conseille encore de "surélever les contenants sur des pieds pour éviter la saturation en eau. Par temps très humide, surélevez les pots du sol grâce à des 'pieds' ou équivalents pour que le fond du pot ne trempe pas dans l’eau stagnante". Autrement dit, en laissant sécher le substrat entre deux pluies et en vidant les soucoupes, vous offrez à ce faux frileux une liberté qu’il saura faire durer.