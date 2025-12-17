Condensation, traces, fissures : cette technique marocaine bluffe les pros et simplifie l’entretien de vos murs en chaux

Vos murs en chaux se fissurent, marquent au moindre choc, retiennent les traces de condensation et de doigts collants ? Dans le salon comme dans la salle de bain, repeindre ou refaire un enduit devient vite une corvée, surtout l’hiver quand la maison reste fermée et humide. Pendant longtemps, on a cru qu’il fallait choisir entre esthétique artisanale et entretien simple, en multipliant les couches de chaux ou les carreaux froids difficiles à nettoyer.

Or une technique venue du Maroc bouscule ces habitudes. Cet enduit à base de chaux, travaillé d’une façon bien particulière, transforme le mur en surface lisse, satinée, presque minérale et surtout très simple à vivre. Utilisé depuis des siècles dans les riads et les hammams, il arrive dans les intérieurs français avec un atout de taille pour l’hiver : un rendu chaleureux et un entretien presque dérisoire.

Tadelakt : l’enduit mural marocain qui remplace la chaux compliquée

Le tadelakt est un enduit à la chaux naturelle originaire du Maroc. La recette paraît simple, mais le geste change tout : la matière est appliquée en couche fine, puis polie à la pierre avant d’être nourrie au savon noir. On obtient alors une surface douce, satinée et imperméable. D’abord réservé aux murs de hammams et aux palais de Marrakech, le tadelakt s’invite aujourd’hui dans la salle de bain, la cuisine ou le salon, mais aussi sur des vasques, des baignoires maçonnées, des niches ou des lampes.

Son allure nuancée, avec des teintes allant du beige sable au gris minéral, crée immédiatement une atmosphère chaleureuse. Les jeux de lumière glissent sur le mur comme sur une pierre polie, sans l’effet glacé d’un carrelage. Contrairement à une chaux classique qui réclame souvent plusieurs couches et reste sensible aux taches ou à la poussière, le tadelakt forme une peau continue, sans joints. Il s’accorde facilement avec la laine bouclée, le lin ou le bois blond très présents dans la déco d’hiver.

Pose du tadelakt : une méthode marocaine plus simple qu’elle n’en a l’air

Beaucoup redoutent les enduits en chaux à cause de la poussière et des outils spécialisés. Pour de petites surfaces, le tadelakt se révèle pourtant plus accessible. Les étapes sont nettes : préparer un support sain, idéalement en chaux ou en béton, puis travailler par fines couches. Pour visualiser, il suffit de retenir cette séquence clé :

Préparation du mur : appliquer une couche d’accroche sur un support propre.

Application de l’enduit : répartir le tadelakt en couche fine et régulière à la taloche.

Polissage à la pierre : une fois la matière tirée, la compacter et la polir avec un galet pour révéler le brillant.

Protection au savon noir : refermer et protéger naturellement la surface.

Pour se lancer, nul besoin d’être artisan chevronné : un kit tadelakt vendu en enseigne de bricolage, un galet poli ou une spatule lisse et du savon noir suffisent pour un petit projet. L’idéal reste de tester la technique sur une planche ou un bout de mur discret, puis de passer à une niche ou à un meuble d’appoint. En prévoyant son matériel à l’avance et en aérant bien la pièce, on limite les contraintes de chantier, d’autant que le temps de séchage est rapide.

Entretien du tadelakt : des murs hydrophuges qui se nettoient en un geste

Avec l’hiver reviennent condensation et murs qui marquent vite dans la cuisine ou la salle de bain. Une fois protégé au savon noir, le tadelakt devient hydrofuge et supporte bien cette humidité ponctuelle : pas de salpêtre, pas d’auréoles de condensation, peu de dépôts qui ternissent le mur. Pour le nettoyage courant, une éponge douce légèrement humide, éventuellement avec un peu de savon noir, suffit. Mieux vaut éviter les produits agressifs, les détergents anticalcaire ou les éponges abrasives, pour laisser la surface se patiner en douceur.