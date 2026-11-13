Les horticulteurs n'en peuvent plus de le répéter : ce geste sans sécateur fait refleurir les Alstroemeria de juillet à novembre

Beaucoup de jardiniers peinent à faire refleurir leurs Alstroemeria quand l'été s'installe. Un geste d'entretien ciblé suffit pourtant à relancer leurs lis des Incas saison après saison.

Vos massifs d’Alstroemeria ont démarré la saison en fanfare puis, en juillet, les fleurs se sont raréfiées ? La chaleur ou l’engrais sont souvent accusés, alors qu’un simple geste a changé la donne dans bien des jardins.

Ces vivaces aux airs de fleurs exotiques, aussi appelées lis des Incas, peuvent pourtant fleurir de juin jusqu’aux premières fraîcheurs quand elles sont bien accompagnées. Tout se joue sur leurs hampes florales en été, avec un réflexe très simple à adopter.

Pourquoi vos Alstroemeria s’essoufflent en plein été

Chaque hampe d’Alstroemeria a mobilisé beaucoup d’énergie pour monter, s’ouvrir puis attirer les pollinisateurs. Quand les fleurs fanées restent en place, la plante nourrit encore ces tiges pour former des graines au lieu de lancer vite de nouvelles pousses fleuries.

Couper simplement la hampe au sécateur, en laissant un petit tronçon, n’a pas suffi : ce moignon brunit souvent et continue de puiser des ressources. Résultat, la touffe s’est épuisée, la floraison estivale s’est raccourcie et le massif a vieilli trop vite.

Le bon réflexe : tirer les tiges défleuries à la base

Pour vraiment faire refleurir l’Alstroemeria, les horticulteurs tirent les tiges défleuries depuis leur base plutôt que de les couper. Quand toutes les fleurs d’une hampe ont fané, il suffit de la saisir avec des gants au ras du sol, puis de tirer fermement vers le haut jusqu’à ce qu’elle vienne.

Dès qu’une résistance se fait sentir ou que la motte bouge, il faut arrêter : la plante n’est pas assez enracinée. Sur les jeunes lis des Incas, surtout le premier été, mieux vaut couper les hampes à la base avec un sécateur propre plutôt que risquer d’arracher tout le pied.

✨ Astuce de la rédaction Efficacité 9/10 Effort hebdomadaire quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce geste d’arrachage complet empêche la formation de graines et retire les tiges mortes qui épuisent la touffe ; le rhizome reçoit un signal de renouvellement et la plante concentre son énergie sur de nouvelles hampes fleuries. 💡 Bonus : en cueillant vos fleurs pour le vase avec ce même geste, vous obtenez un bouquet somptueux et stimulez en même temps la remontée du massif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher brutalement les tiges, surtout sur un jeune plant mal enraciné, ou les couper haut au sécateur en laissant des moignons qui freinent la floraison.

Créer les bonnes conditions pour une floraison longue durée

Ce geste fonctionne quand le cadre de vie de la plante est adapté. En climat frais, une exposition en plein soleil donne davantage de fleurs ; dans le Sud ou sur un balcon brûlant, une légère mi-ombre l’après-midi et un emplacement à l’abri du vent donnent plus de tenue aux hampes.

Un sol humifère, bien drainé mais restant frais grâce à un paillage change la donne. En pleine saison, un arrosage régulier sans excès et un apport modéré d’engrais pour plantes fleuries soutiennent la remontée, tandis qu’un simple tour hebdomadaire pour retirer les hampes finies garde les alstroemères en fleurs jusqu’aux premières gelées.