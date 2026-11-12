Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : pour remplacer un buis dévoré par la pyrale, le houx crénelé s'impose dès avril

Entre pyrale vorace et champignons, les buis des jardins français s’effondrent et laissent des bordures dénudées. De nouvelles plantes boules persistantes promettent la même rigueur graphique sans ces fléaux, encore faut-il choisir la bonne.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ilex crenata 🌸 Nom courant Houx crénelé, houx japonais 📏 Dimensions 1,5 à 2 m x 1 à 1,5 m (taillé en boule) ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, sol léger non calcaire ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C 🍂 Feuillage Persistant, petites feuilles vert foncé, très denses

Buis broutés, feuilles roussies, boules trouées… Dans beaucoup de jardins, les anciennes bordures à la française ont pris un sérieux coup de vieux depuis l’arrivée de la pyrale du buis et des maladies de champignons. Ce petit arbuste, autrefois indestructible, a perdu de sa superbe et laisse derrière lui des trous béants dans les massifs.

Quand on aime les silhouettes bien nettes, ces boules vert sombre manquent cruellement au décor. Bonne nouvelle : il existe toute une palette de plantes boules pour remplacer le buis, tout aussi graphiques, souvent plus résistantes, et adaptées à chaque climat. Reste à choisir la bonne compagne pour vos allées et potées.

Le buis, star déchue des jardins à la française

Si le buis a régné si longtemps, c’est grâce à son feuillage persistant minuscule, sa croissance lente et sa capacité à supporter des tailles répétées, parfaites pour l’art topiaire. Mais la pyrale du buis, puis les maladies cryptogamiques, ont ravagé des kilomètres de haies. Dans bien des régions, remplacer plutôt que traiter en continu est devenu plus sage.

Ce que l’on recherche aujourd’hui ? Un arbuste compact, persistant, supportant bien la taille en boule, sans attirer la pyrale. Feuillage fin, silhouette ronde et bonne rusticité restent les critères de base avant de choisir son nouvel arbuste boule, que ce soit pour une bordure stricte ou une jolie poterie près de la porte.

Les meilleures plantes boules pour imiter le buis

Nous avons tous déjà vu un massif clairsemé après une attaque de pyrale : l’envie est forte de retrouver rapidement des formes nettes. Plusieurs arbustes cochent les bonnes cases et se travaillent parfaitement en boule, du nord de la France jusqu’aux jardins méditerranéens.

Le houx crénelé ( Ilex crenata ), parfois surnommé « houx faux-buis » comme le rappelle Le Parisien, offre un feuillage très proche, une croissance lente et une excellente rusticité, idéal en climat frais.

), parfois surnommé « houx faux-buis » comme le rappelle Le Parisien, offre un feuillage très proche, une croissance lente et une excellente rusticité, idéal en climat frais. Le chèvrefeuille à feuilles de buis ( Lonicera nitida ) pousse vite et forme des boules ultra denses, mais demande 2 à 3 tailles par an.

) pousse vite et forme des boules ultra denses, mais demande 2 à 3 tailles par an. Le fusain du Japon ( Euonymus japonicus ) supporte bien sols calcaires et embruns, pratique en bord de mer.

) supporte bien sols calcaires et embruns, pratique en bord de mer. L’osmanthe de Burkwood ( Osmanthus × burkwoodii ) combine port compact, feuillage lustré et floraison blanche parfumée rappelant le jasmin.

) combine port compact, feuillage lustré et floraison blanche parfumée rappelant le jasmin. La myrte tarentine (Myrtus tarentina) et le buis africain (Myrsine africana) conviennent aux climats doux ou à la culture en pot, avec un joli feuillage aromatique pour la première.

Planter et entretenir sa nouvelle plante boule sur la durée

Après un buis malade, il est utile de retirer soigneusement les souches et les résidus, puis d’alléger le sol avec du compost et un peu de sable pour améliorer le drainage. On espace les jeunes plants de 40 à 60 cm pour laisser la boule se former, on arrose régulièrement les deux premières années et on paille le pied pour garder la fraîcheur.

Côté entretien, une à deux tailles légères par an suffisent pour Ilex crenata, osmanthe ou fusain, alors que Lonicera nitida réclame des passages plus fréquents. La bonne habitude : tailler en fin de printemps puis, si besoin, fin d’été, par temps couvert, en évitant de rentrer trop dans le vieux bois. Petit bonus : en variant houx japonais, osmanthes et myrtes, le jardin retrouve sa structure… et gagne au passage parfums et nuances de vert toute l’année.