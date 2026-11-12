Récupérateur d'eau de pluie : cette erreur très courante sur la cuve fait proliférer les algues et bouche le robinet dès le mois de juillet

Partout en France, des récupérateurs se transforment en soupe verte en quelques semaines d’été. Derrière ces algues dans la cuve de pluie, une erreur de conception se répète.

Chaque été, la scène se répète : la cuve installée fièrement au pied de la maison se remplit… puis, en quelques semaines, l’eau de pluie devient verdâtre, les parois se couvrent d’un film glissant et une odeur un peu vaseuse s’invite au jardin. L’arrosoir ressort taché, le robinet se bouche, et la belle idée d’économie d’eau tourne au casse-tête.

Ce scénario très courant n’est pas une fatalité liée à la météo, mais presque toujours le signe d’un récupérateur mal pensé. Derrière cette soupe verte se cache souvent une simple erreur de conception de la cuve, facile à corriger lorsqu’on sait où regarder. Cap sur les algues et surtout sur la petite erreur de cuve qui les fait proliférer.

Quand l’eau de pluie vire au vert : le message caché de votre cuve

L’eau qui se teinte de vert, les parois visqueuses, un dépôt mou au fond et parfois un robinet qui goutte à peine : ce tableau signe une colonisation d’algues et de bactéries. Elles se nourrissent de tout ce que la pluie a entraîné du toit vers la cuve : feuilles, poussières, pollen, déjections d’oiseaux, petits insectes piégés en surface.

Comme le rappelle l’Anses, l’eau de pluie se charge facilement en micro-organismes au fil de son parcours. Tant qu’elle sert seulement au jardin et au nettoyage extérieur, ce n’est pas dramatique, mais cette eau verdâtre signale une installation qui favorise trop la vie dans la cuve. Bonne nouvelle : en jouant sur trois leviers – lumière, chaleur et matières organiques – la situation a été nettement améliorée dans bien des jardins.

L’erreur de cuve qui déclenche les algues : la cuve hors-sol translucide

Nous avons tous déjà vu ces grandes cuves blanches ou gris clair posées en plein soleil contre un mur. Ce type de cuve hors-sol translucide laisse passer la lumière et chauffe vite, surtout l’été. À l’intérieur, l’eau se comporte comme un aquarium oublié : les micro-algues profitent de la clarté, de la chaleur et des débris organiques pour se multiplier à toute vitesse.

À l’inverse, une cuve enterrée reste dans l’obscurité et à une température plus stable, ce qui freine nettement les algues. La réglementation récente demande d’ailleurs un réservoir non translucide, couvert, vidangeable et alimenté par un filtre très fin, pour limiter les dépôts. Même sans tout refaire, le fait d’opacifier la cuve, de la placer à l’ombre et de fermer correctement le couvercle change déjà tout.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’arrosage +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une cuve opaque ou enterrée reste dans le noir et au frais, ce qui coupe presque totalement la croissance des algues. 💡 Le petit plus : Installer un coffrage bois léger autour d’une cuve existante suffit souvent à la protéger du soleil estival. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une cuve translucide en plein soleil et compter sur la Javel pour rattraper une eau déjà verte.

Quelques gestes d’entretien pour une cuve sans algues sur la durée

Au printemps, un nettoyage rapide des gouttières, du collecteur et du filtre limite déjà l’arrivée de débris dans la cuve. Si l’eau trouble ou odorante revient, une vidange, un brossage des parois puis un contrôle visuel annuel de l’ensemble (étanchéité, filtres, intérieur) permettent de garder longtemps une eau claire pour le jardin.