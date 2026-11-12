Il a supprimé le caniveau de sa terrasse pour économiser : dès la première pluie d'octobre, l'eau montait à 5 cm de la baie vitrée

Une terrasse flambant neuve, quelques pluies d’automne, et le rêve extérieur de ce propriétaire vire à la piscine collée à sa baie vitrée. Comment penser le drainage terrasse pour éviter ce scénario coûteux ?

La première vraie pluie d’automne venait de tomber, les bougies étaient allumées au salon, tout était parfait… sauf la terrasse. En quelques minutes, cet écrin minéral s’est changé en miroir d’eau, puis en véritable pataugeoire, collée à la baie vitrée.

À l’origine, une “petite” économie sur le poste drainage terrasse lors des travaux : pas de caniveau, pas de siphon, une dalle presque plate pour gagner quelques centaines d’euros. Aux premières averses, l’eau n’a plus su où aller. Votre terrasse résisterait-elle mieux à la prochaine pluie d’automne ?

Quand une économie sur le drainage transforme la terrasse en bassin

Dans le cas de ce propriétaire, le devis prévoyait un caniveau de drainage le long de la façade et une légère pente. Jugé “optionnel”, le système d’évacuation a disparu pour alléger la facture. Visuellement, la terrasse semblait parfaite : plane, alignée, très contemporaine.

Le problème s’est révélé au premier orage automnal. L’eau s’est accumulée au centre, puis a lentement progressé jusqu’au seuil de la maison. Impossible de sortir sans avoir les pieds dans 5 cm d’eau. Comme le rappelle Pause Maison, « Négliger le drainage d’une terrasse favorise les mousses glissantes, détériore les revêtements et menace les fondations de l’habitation ». Derrière la gêne quotidienne, c’est toute la maison qui se retrouve exposée.

Les erreurs que nous faisons tous avec le drainage de terrasse

Nous avons tous déjà pensé qu’une terrasse devait être bien plate. En réalité, une terrasse saine est très légèrement inclinée : une pente de 1 à 2 % (soit 1 à 2 cm par mètre) oriente chaque goutte d’eau vers un point bas, souvent un caniveau ou un siphon de cour. Sur une terrasse carrelée, de nombreux pros visent environ 1,5 cm par mètre.

Pour savoir si votre drainage terrasse fait son travail, une observation après la pluie suffit :

Des flaques persistent plus de quelques heures.

L’eau file vers la maison plutôt que vers le jardin.

Le caniveau est caché sous les feuilles, le siphon sous la boue.

Vous ne savez même pas où l’eau est censée s’évacuer.

Dans bien des cas, la pente est correcte mais l’évacuation est simplement colmatée feuilles après feuilles, surtout à l’automne.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une pente régulière vers un exutoire bien dimensionné guide l’eau loin de la façade, et un simple nettoyage saisonnier empêche feuilles et boues de bloquer le passage. 💡 Le petit plus : tester le ruissellement avec un seau d’eau au point haut permet de visualiser en quelques secondes le chemin réel de l’eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : supprimer le drainage ou laisser caniveaux et siphons s’encrasser “en attendant”, au risque de transformer la terrasse en piscine au pied des murs.

Des solutions durables pour une terrasse qui reste sèche

Sur un projet neuf ou en rénovation, tout commence par une pente orientée à l’opposé de la maison, vers un point d’évacuation clair. Caniveau linéaire ou à fente, siphon de cour, drain français sur sol argileux, joints perméables ou pavés drainants… le principe reste le même : offrir à l’eau une sortie, sans jamais l’envoyer chez le voisin.

Pour que ces dispositifs restent efficaces, un rituel suffit : à l’automne et au printemps, dégager les grilles, ouvrir le siphon, retirer boue et gravillons, rincer. Même les terrasses en bois composite ou en dalles sur plots ont besoin d’une issue, via un caniveau périphérique ou un bord ouvert. Un drainage terrasse bien pensé, c’est une façade protégée et un extérieur praticable, même après la plus grosse averse.