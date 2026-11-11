« Je ne touche plus au terreau en octobre » : glisser une tige de Monstera et de Pothos dans l'eau a transformé mon salon en trois semaines

En plein automne, vos plantes d’intérieur débordent des pots et les moucherons envahissent le salon. Et si quelques tiges dans un simple verre d’eau changeaient tout ?

Les jours raccourcissent, le chauffage se rallume et vos plantes d’intérieur tirent un peu la langue. Entre les pots qui débordent, le terreau qui salit le sol et ces fameux moucherons, la déco verte semble moins idyllique d’un coup.

Bonne nouvelle : l’automne est le moment parfait pour transformer de simples tiges coupées en une vraie déco végétale sans terreau. Avec quelques verres ou bocaux, vos plantes d’intérieur se multiplient dans l’eau et installent une jungle délicate sur les rebords de fenêtres.

Pourquoi l’automne est idéal pour bouturer dans l’eau

On pense souvent que le bouturage dans l’eau se fait au printemps, pourtant l’intérieur reste doux et lumineux en septembre-octobre. Les 18 à 20 °C de nos salons offrent aux plantes tropicales exactement ce qu’il leur faut pour lancer de nouvelles racines.

C’est aussi la saison où l’on a taillé, raccourci, rafraîchi ses plantes d’intérieur ; ces chutes sont devenues un trésor. Posées dans des bocaux recyclés, elles ont poussé sans terreau, sans sacs en plastique à acheter et surtout sans moucherons de terreau qui tournent autour des lampes.

Les plantes d’intérieur à bouturer dans l’eau en ce moment

Les espèces qui possèdent naturellement des racines aériennes adorent la culture aquatique. Il suffit qu’un nœud, ce petit renflement d’où partent feuilles et racines, soit immergé et que les feuilles restent hors de l’eau pour éviter qu’elles ne pourrissent.

Pothos (Epipremnum aureum) : liane ultra-rapide, parfaite en rangée de petits bocaux.

(Epipremnum aureum) : liane ultra-rapide, parfaite en rangée de petits bocaux. Monstera : racines impressionnantes en vase haut, très graphique.

: racines impressionnantes en vase haut, très graphique. Syngonium : feuillage fléché, superbe sur une étagère lumineuse.

: feuillage fléché, superbe sur une étagère lumineuse. Chlorophytum : ses rejets se sont enracinés sans effort dans l’eau.

: ses rejets se sont enracinés sans effort dans l’eau. Tradescantia et Philodendron scandens : obtiennent vite des tiges retombantes.

et : obtiennent vite des tiges retombantes. Lierre d’intérieur : valeur sûre, même dans une pièce un peu fraîche.

Pour chaque bouture, une tige saine de 10 à 15 cm a été coupée juste sous un nœud, les feuilles du bas ont été retirées puis la tige a été installée dans un verre d’eau du robinet reposée ou d’eau de pluie filtrée. Placées à la lumière indirecte, les premières racines sont apparues en trois à quatre semaines, à condition de changer l’eau tous les 7 à 15 jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Simplicité Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En immergeant uniquement un nœud, les plantes tropicales déclenchent des racines directement dans l’eau, sans stress lié au terreau. La température stable des intérieurs en automne et une lumière douce suffisent pour lancer ce mécanisme naturel. 💡 Le petit plus : regrouper plusieurs petites boutures dans un même bocal crée immédiatement un bouquet dense, très déco sur une table basse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les feuilles tremper et oublier de renouveler l’eau, ce qui entraîne pourriture et odeur désagréable.

Entretenir votre déco végétale sans terreau sur la durée

Nous avons tous déjà vu une bouture noircir dans un verre oublié près de l’évier. Pour que vos plantes restent belles, l’eau a été changée tous les quinze jours, le verre a été rincé dès que de petites algues sont apparues et, au bout de quelques mois, une seule goutte d’engrais liquide très diluée a suffi à nourrir les racines.

Quand les racines ont atteint 3 à 5 cm, certains ont choisi de rempoter dans un substrat léger pour booster la croissance, d’autres ont gardé leurs plantes en version aquatique. Dans tous les cas, les succulentes et cactées ont été laissées de côté, car elles pourrissent facilement dans l’eau, et les feuilles sont toujours restées bien au sec, au-dessus du niveau du verre.