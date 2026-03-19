Printemps : cette tendance zéro terreau avec vos boutures change la déco du salon sans pot de fleur ni gros budget

Printemps 2026, les boutures dans l’eau remplacent peu à peu les sacs de terreau dans nos salons. Comment cette tendance zéro terreau transforme la déco avec trois vases et quelques tiges ?

Dans beaucoup de salons, le sac de terreau ouvert finit par laisser plus de traces que les plantes elles‑mêmes. Tapis taché, pots lourds qui s’entassent, rempotages reportés… Avec le retour des beaux jours, une autre façon de verdir la maison s’installe doucement : jouer avec l’eau et la transparence, sans la moindre poignée de terre.

Au lieu de cacher racines et tiges dans un substrat, la nouvelle tendance zéro terreau met les boutures dans l’eau au premier plan. Un simple vase devient écrin, les racines dessinant des arabesques sous le verre. L’entretien se résume à changer l’eau, le budget reste léger, et la déco prend des airs de mini labo poétique. Reste à savoir quelles plantes choisir, et comment les installer.

Tendance zéro terreau : des boutures dans l’eau qui décorent vraiment le salon

Dans une approche souvent qualifiée de slow life, on troque les gros bacs opaques pour de petits contenants transparents. Plus de terre salissante pour les enfants curieux, plus de rempotage de dernière minute avant que les invités n’arrivent. On observe tranquillement les racines qui s’allongent semaine après semaine, une sorte d’aquarium végétal qui apaise le regard autant qu’il habille le salon.

Le contenant fait alors toute la différence. Les vases en verre cannelé ou subtilement strié captent la lumière et créent des reflets sur les murs clairs. Dans les collections printemps 2026 de Zara Home et H&M Home, ces modèles se trouvent entre 8 et 15 € pour les petits formats. Trois ou quatre bouteilles fines alignées sur une étagère en bois brut suffisent à installer une mini jungle graphique sans encombrer.

Les plantes d’intérieur idéales pour une déco de boutures dans l’eau

Pour profiter de cette hydroculture décorative sans stress, certains classiques d’intérieur se distinguent. Le pothos (Epipremnum aureum), le philodendron et la misère (Tradescantia) supportent très bien la vie en eau. Leurs lianes tombent avec grâce depuis un rebord de fenêtre ou le dessus d’un buffet. Une fois le bout de tige placé dans l’eau, les racines apparaissent en général entre 10 et 21 jours, prêtes à coloniser le vase.

Autre star parfaite pour cette mise en scène, le pilea peperomioides, surnommé plante à monnaie chinoise. Ses feuilles rondes, perchées sur de fines tiges, lui donnent un look très graphique qui s’affiche partout sur Instagram, Pinterest ou TikTok. Plante vintage revenue en force chez les fleuristes, elle symbolise la prospérité et l’amitié, se multiplie par petits rejets et s’offre facilement en mini boutures prêtes à plonger dans un verre d’eau.

Bien installer ses boutures dans l’eau et les multiplier sans budget

Pour réussir, quelques gestes simples suffisent. On coupe une tige saine juste sous un nœud, ce petit renflement où part une feuille, puis on retire les feuilles du bas. Le nœud doit rester bien immergé, mais le feuillage au‑dessus de l’eau. Un emplacement lumineux sans soleil direct convient, avec un changement d’eau tous les 5 à 7 jours pour garder le récipient clair et offrir assez d’oxygène aux jeunes racines.

Pour garnir vos vases sans dépenser, le site TroqueTaPlante.com relie environ 150 groupes locaux où s’échangent gratuitement plantes, boutures, graines et même pots.