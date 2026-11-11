Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : rentrer son olivier en pot au salon en novembre l'abîme bien plus qu'une nuit de gel

Aux premières nuits de gel, votre olivier en pot sur balcon ou terrasse devient l’arbuste le plus fragile du jardin. Quels soins lancer dès maintenant pour l’aider à passer l’hiver sans y laisser 150 € ?

Le thermomètre frôle zéro, la terrasse brille de givre et, au milieu, trône votre olivier en pot, splendide souvenir de vacances. En quelques nuits de froid intense, ce décor peut pourtant tourner au cauchemar.

Un olivier en pot en hiver n’a rien à voir avec un sujet en pleine terre : ses racines, coincées dans peu de terre, sont directement exposées au gel. Quand la motte gèle comme un glaçon, l’arbre ne repart plus. Quels gestes lancer maintenant pour réussir son hivernage ?

Pourquoi l’olivier en pot craint autant le froid

Botaniquement, l’Olea europaea supporte autour de -10 à -12 °C en pleine terre, à condition d’être bien au repos. Cette dormance commence sous 10 °C et recharge ses réserves pour le printemps. En pot, la fine paroi laisse entrer le froid et, vers -2 °C, les racines commencent déjà à souffrir.

Résultat : un olivier en pot reste beaucoup plus vulnérable qu’un sujet enraciné au jardin. Les recommandations de France Olive ou de la Société Nationale d’Horticulture de France convergent : repos frais, lumineux, mais surtout pas de salon chauffé qui le réveille en plein hiver.

Les bons gestes à lancer dès maintenant

Nous avons tous déjà surveillé Météo-France en voyant annoncer -3 ou -5 °C la nuit. Premier réflexe : choisir le bon emplacement. En climat doux, gardez l’arbuste dehors, collé à un mur exposé au sud ou à l’est, à l’abri du vent ; ailleurs, installez-le en serre froide ou en véranda non chauffée, très lumineuse.

Isoler le pot

Couvrir le feuillage

Freiner l’arrosage

Stopper l’engrais

Côté racines, surélevez le bac, entourez-le de papier bulle ou de toile de jute et posez 5 cm de paillage sur la terre. Un voile d’hivernage non tissé, à installer quand une vague de gel est annoncée, enveloppe la ramure sans l’écraser. Arrosez seulement quand le dessus du substrat est bien sec, soit une fois par mois, soucoupe vide, sans engrais entre novembre et mars, dans un substrat drainant avec un tiers de sable.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée jusqu’à 150 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces quatre gestes protègent les racines du gel, limitent l’eau dans le pot et respectent le repos hivernal naturel de l’olivier. 💡 Le petit plus : Choisir un pot sur roulettes permet de rapprocher facilement l’olivier d’un mur abrité avant chaque épisode de gel. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un pot gorgé d’eau, non isolé, ou rentrer l’olivier dans un salon chauffé : il perd alors toute résistance au froid.

Après le gel : diagnostiquer et accompagner la reprise

Malgré ces précautions, une nuit à -8 °C peut brunir feuilles et rameaux. Avant de paniquer, grattez l’écorce d’une branche : verte et humide, elle vit ; brune et sèche, elle a gelé.

Ne taillez pas tout de suite : attendez la reprise de sève au printemps pour couper ce qui reste sec, en maintenant un arrosage très modéré et en retirant progressivement protections et isolants.