Ail blanc et violet : 3 mesures très précises à appliquer en novembre pour récolter des bulbes bien formés dès le mois de juillet
En novembre, beaucoup hésitent encore à planter l’ail, de peur de récolter des têtes chétives. Trois mesures simples, mais chiffrées, font pourtant toute la différence au potager.
Beaucoup de jardiniers rangent déjà les gants au fond du cabanon en novembre, convaincus d’avoir raté le coche pour l’ail. Les têtes ramassées l’été prochain, en revanche, dépendront directement de ce que vous faites ces jours-ci.
Pour l’ail blanc et l’ail violet, la fenêtre de plantation s’étire d’octobre à mi-décembre, à condition d’offrir un sol drainé. En novembre, tout se joue autour de trois mesures très précises.
En novembre, quel ail planter et où le mettre
En France, on peut encore planter l’ail en novembre dès que la terre n’est plus gorgée d’eau. L’ail blanc et l’ail violet d’automne apprécient un emplacement en plein soleil, dans une terre meuble, bien drainée, simplement enrichie avec un peu de compost mûr mais sans fumier frais, trop riche en azote et source de bulbes déformés.
Les variétés d’ail rose non prévues pour l’automne ont souvent mieux réussi lorsqu’elles ont été plantées au printemps ; en novembre, mieux vaut les laisser de côté. Choisissez des caïeux de plantation achetés en jardinerie, séparez-les de la tête juste avant la mise en terre et gardez uniquement les plus grosses gousses saines, sans tache ni blessure, pour obtenir des têtes bien formées l’été prochain.
Profondeur et espacement : les deux chiffres à ne pas rater
Dans sa fiche, l’université du Vermont a conseillé des trous d’au moins 5 cm de profondeur pour chaque caïeu ; ce repère fonctionne très bien aussi dans nos jardins. Placez la base plate vers le bas, la pointe vers le haut, puis recouvrez pour laisser environ 2 à 3 cm de terre au-dessus : trop profond, l’ail a pourri ou a démarré très lentement, trop superficiel, il a gelé ou s’est desséché.
Nous avons tous déjà arraché des têtes d’ail minuscules parce que les gousses avaient été tassées les unes contre les autres. Pour laisser gonfler les bulbes, gardez 10 à 20 cm entre deux caïeux sur le rang, selon la vigueur de la variété, et environ 30 cm entre les rangs ; dans les terres lourdes, on a souvent gagné à les installer sur une petite butte, qui évacue mieux l’eau hivernale.
Rotation et paillage : préparer déjà la prochaine récolte
La troisième mesure se joue sur plusieurs années : la rotation des cultures. L’ail, comme l’oignon, l’échalote et le poireau, a mieux réussi lorsqu’on l’a replacé sur la même parcelle seulement après 3 à 5 ans, ce qui limite les maladies du sol et permet des racines plus actives, donc des têtes plus régulières.
En sol filtrant, un paillis fin a simplement protégé les caïeux ; en terre humide, on s’est limité à une butte.
En bref
- 🌱 En novembre, l’ail blanc et violet se plantent encore au potager si le sol reste drainé, sans fumier frais ni caïeux fatigués.
- 📏 Une profondeur contrôlée, un espacement généreux et des rangs sur butte forment le trio de mesures qui conditionne directement le calibre des bulbes.
- 🔁 Rotation sur plusieurs années et paillage adapté au sol finissent de sécuriser la culture d’ail, avec des effets surprenants sur la récolte estivale.
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