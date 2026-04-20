Jardiland : ce sachet de bulbes à 6,90 € transforme un massif en jardin de paysagiste sans que personne ne le voie

Au printemps, quelques bulbes de lis hybride Longwood à 6,90 € ont suffi à métamorphoser mon petit jardin de lotissement. Récit et mode d’emploi de cette astuce de paysagiste improvisé.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Lilium (x) longiflorum ‘Longwood’ 🌸 Nom courant Lis hybride Longwood 📏 Dimensions 80 à 110 cm x 40 à 45 cm ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, sol frais et drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C environ 🍂 Feuillage Caduc, vert foncé, étroit

Chaque printemps, la même petite scène se joue sur les trottoirs des lotissements : un massif éclate de couleurs et, aussitôt, les regards se tournent. On imagine alors un devis salé, un plan dessiné par un pro, des heures de chantier. En réalité, la différence se joue parfois… au fond d’un simple sachet de bulbes.

C’est exactement ce qui se produit avec le lis hybride Longwood, ce lis graphique au coloris orange brûlé moucheté d’acajou, repéré en sachet chez Jardiland. Trois bulbes seulement, vendus 6,90 €, suffisent à donner au jardin ce côté “magazine déco” qui intrigue le voisinage et donne envie de tout copier.

Un massif qui fait croire à un paysagiste pour moins de 7 €

Sur le pas de la porte, la phrase tombe, amusée : “Je croyais que tu avais fait appel à un paysagiste !”. Il faut dire que ce lis ne passe pas inaperçu. Ses tiges hautes et solides, proches du mètre, portent plusieurs grandes fleurs tournées vers le ciel, dans un dégradé orange et acajou qui semble dessiné au pinceau.

Plantés par petits groupes, ces bulbes structurent aussitôt le regard. La verticalité des hampes donne du relief, comme des balises chic au milieu des vivaces. Son plus beau tour ? Sa couleur ne se délave pas en plein soleil, ce qui garde le massif éclatant du matin au soir, sans éclairage sophistiqué ni gros budget plantation.

Lis hybride Longwood : beau, robuste et facile à vivre

Issu d’un croisement entre lis asiatique et lis longiflorum, le lis hybride Longwood a hérité du meilleur des deux mondes : vigueur, floraison généreuse et bonne résistance au froid. En pleine terre, bien installé, il a déjà supporté des gels proches de -15 °C avec un simple paillage léger, dans la plupart des régions de France.

En sol humifère mais bien drainé, il offre une floraison de fin juin à juillet, avec 5 à 7 fleurs par tige, parfaites en bouquets. On l’installe de préférence au soleil, à 15 cm de profondeur, pointe du bulbe vers le haut. Un seul sachet de trois bulbes permet déjà de rythmer une petite plate-bande ou le pied d’un rosier.

Comment planter ces 3 bulbes pour un effet “wahou” durable

Pour un rendu digne d’un pro, il suffit de les grouper. Repérer trois “trous” dans le massif, ameublir la terre, mélanger un peu de compost, puis enfouir chaque bulbe à deux ou trois fois sa hauteur. Un arrosage pour tasser, un paillage discret, et la scène se prépare toute seule en coulisses.

Planter après les fortes gelées, en sol drainé.

Former des petits triangles de bulbes plutôt qu’une rangée.

Laisser le feuillage jaunir avant de couper pour qu’ils reviennent chaque année.

Au quotidien, quelques arrosages en période très sèche suffisent. Les tiges se coupent facilement pour composer des bouquets longue tenue, tandis que les bulbes, bien nourris, refleuriront d’année en année. Seule précaution à connaître : comme tous les lis, cette beauté est toxique pour les chats, à éviter donc dans un espace qu’ils fréquentent.