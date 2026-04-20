Seniors en pleine forme à 80 ans : cette habitude à table, loin des régimes stricts, change tout

Dans les cabinets de nutrition, un profil intrigue : ces personnes âgées qui gardent tonus et appétit sans suivre de régime draconien. Que cachent leurs assiettes et leur façon de manger pour bien vieillir ?

Dans les consultations de longévité, un constat revient : les personnes de 80 ou 90 ans qui gardent énergie et appétit n’ont pas vécu sous un régime unique et parfait. Les études montrent des façons de manger très différentes chez ceux qui vieillissent bien.

Des chercheurs ont observé que manger davantage de glucides de qualité et de fibres au milieu de la vie augmentait les chances de vieillir sans maladie chronique, ni déclin cognitif, ni perte de mobilité. Pourtant, les nutritionnistes voient surtout un trait commun plus discret chez leurs patients âgés en bonne santé.

Personnes âgées : la curiosité plutôt que la rigidité alimentaire

Ces personnes ne s’accrochent pas à des règles figées, elles observent. Elles remarquent qu’une soupe de lentilles les porte toute la journée quand un gros plat de pâtes tardif gêne leur sommeil, puis elles ajustent. Leurs patients sont « curieux », décrivent des nutritionnistes cités par VegOut, plus qu’obsédés par la perfection.

En vieillissant, ces aînés mettent aussi à jour leur alimentation : plus de protéines pour garder du muscle, d’autres horaires de repas, une tolérance différente aux fibres. Ils ne dramatisent pas. Une étiquette « saine » sur un produit compte moins pour eux que la façon dont ils se sentent, deux heures après avoir mangé.

Des repas complets mais personnalisables, du poke bowl au quotidien

Cette souplesse n’exclut pas une structure. Dans une vidéo décrite par Top Santé, la médecin nutritionniste Laurence Plumey vante le poke bowl : « Voici un plat miraculeux pour avoir un coup de boost tout au long de votre journée ! », explique-t-elle. Pour elle, « C’est un plat qui rassemble plein d’aliments qui sont très complémentaires et qui vont fournir de l’énergie ». On y met « un peu de viande, du poisson ou des œufs. Et les protéines, c’est le muscle. Et le muscle, c’est le mouvement » sur une base de féculents, car « Ça, c’est de l’énergie ».

Elle recommande aussi de multiplier les légumes : « Ils vont apporter des vitamines, du groupe B, de la vitamine C, et des antioxydants. Sachez que plus les légumes ont des couleurs différentes, plus ils sont riches en antioxydants. Donc il ne faut pas hésiter dans un poke bowl à mettre plein de légumes de couleurs différentes. En plus, c’est très joli et ça donne envie ». Puis de finir avec de bonnes graisses : « Les graines de chia, c’est très riche en oméga 3. Vous pouvez aussi rajouter des amandes, c’est très bon aussi, ça donne un petit goût particulier et c’est riche en vitamine E. » Et « pour couronner le tout, vous mettez un petit filet d’huile d’olive pour les oméga 9 ou de l’huile de colza pour les oméga 3 ».

De l’école aux Blue Zones : une même envie de bien manger en vieillissant

Cette façon de composer son assiette rejoint l’idée de « bien manger » transmise dès l’école par des programmes comme Lait et Fruits à l’école, qui misent sur la curiosité et la découverte. Les seniors qui vieillissent bien gardent ce réflexe : tester de nouvelles plantes, varier les couleurs, sans parler de régime.

Pour ces personnes, partager le repas avec d’autres est une habitude, comme dans les Blue Zones où longévité et table conviviale vont ensemble. Curiosité et lien social se renforcent.