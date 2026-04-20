Horoscope du lundi 20 avril 2026 : ces signes qui vont briller (ou trébucher) aujourd'hui, signe par signe

Ce lundi 20 avril 2026 ouvre la saison du Taureau et bouscule l’ambiance de votre début de semaine. Amour, finances, énergie : que réservent vraiment les astres à votre signe ?

Ce lundi 20 avril 2026 ne ressemble pas à un début de semaine comme les autres. Le Soleil glisse de l’impulsif Bélier vers le Taureau, changeant brutalement de tempo. Votre envie d’agir reste bien présente, mais une autre tendance se dessine : celle de vous ancrer, de sécuriser vos projets, de revenir à l’essentiel. Pour savoir comment cette transition se traduit concrètement pour vous, l’horoscope du lundi 20 avril 2026 signe par signe donne le ton.

Trois jours après la Nouvelle Lune du 17 avril, l’entrée du Soleil en Taureau ouvre une séquence plus paisible du printemps, tournée vers les plaisirs simples, la stabilité financière et la qualité des liens. Vénus séjourne encore dans ce signe jusqu’au 24, ce qui nourrit les échanges affectifs et les affaires concrètes. Signe de Terre ou d’Air, chacun reçoit cette bascule à sa manière ; la journée réserve des surprises très différentes selon votre signe.

Climat astrologique du lundi 20 avril 2026

La saison du Taureau démarre officiellement et le ciel lui envoie un signal de libération. Vénus emballe ses relations jusqu’au 24, tandis qu’Uranus s’apprête à quitter son signe le 25 après huit ans de remue-ménage. Résultat, une impression de souffle nouveau pour tous les Taureau, sur tous les plans. « Sortez, bougez, changez-vous les idées car vous en avez besoin et cela dynamise votre talent pour construire des projets », vous recommande Jean-Yves Espié, cité par Elle.

Côté signes d’Air, les Gémeaux profitent déjà d’un élan à part. Mars leur apporte un surcroît d’assurance pour prendre la parole et trancher, tandis que Vénus puis Uranus, qui arrivent dans leur secteur au fil de la semaine, accroissent leur pouvoir d’attraction. « Le soutien de la planète rouge qui vous parvient d’un secteur ami vous apporte force, assurance et détermination », souligne Jean-Yves Espié.

Les signes favorisés ou à ménager ce lundi

Taureau et Gémeaux sont clairement aux avant-postes de ce 20 avril : le premier voit ses relations, ses finances et son moral soutenus par Vénus, tandis que le second gagne en assurance, en charisme et en chances de réussite grâce à Mars et aux prochains mouvements de Vénus et Uranus. Cancer profite d’un climat tendre, de décisions matérielles porteuses et d’une excellente vitalité, alors que Vierge consolide ses liens, maintient un budget équilibré et dispose d’une énergie au plus haut.

Bélier, Scorpion, Capricorne et Poissons restent exposés aux malentendus en amour : un mot de travers, une réponse trop rapide, et la distance s’installe. Gémeaux, Lion, Sagittaire et Poissons ressentent les variations de forme, entre coups de fouet et baisses d’énergie ; mieux vaut écouter le corps. Dans ce contexte, quelques repères rapides aident à situer la couleur de votre journée.

Au top : Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge.

: Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge. À l’écoute : Bélier, Scorpion, Capricorne, Poissons.

: Bélier, Scorpion, Capricorne, Poissons. À ménager : Gémeaux, Lion, Sagittaire, Poissons.

Horoscope du lundi 20 avril 2026 signe par signe

Bélier : amour stable mais nerveux, tonus correct ; Taureau : climat affectif solide, argent favorisé, énergie régulière ; Gémeaux : échanges fluides, budget à serrer, forme inégale ; Cancer : grande complicité et décisions financières porteuses ; Lion : sentiments à exprimer clairement, forme variable ; Vierge : liens à consolider, dépenses à contrôler, endurance élevée ; Balance : douceur relationnelle et décisions monétaires positives ; Scorpion : risque de malentendu amoureux, prudence financière ; Sagittaire : patience en amour, opportunités d’argent à trier ; Capricorne : attentes affectives à clarifier, budget stable sous surveillance ; Verseau : simplicité recommandée en amour, comptes équilibrés ; Poissons : signaux mêlés côté cœur, besoin accru de repos.