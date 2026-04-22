À 70 ans, sa fille lui demande ce qui la passionne à la retraite : sa réponse pourrait bien changer la vôtre

Quand sa fille lui demande ce qui la fait vibrer depuis qu’elle est à la retraite, cette ancienne prof de 70 ans reste muette. De ce silence naît un chemin intime pour enfin approcher une passion, même très tard.

À 70 ans, une ancienne prof s’est figée quand sa fille lui a lancé cette question : qu’est-ce qui la passionne maintenant qu’elle est à la retraite ? Elle a cherché, rien n’est venu. Ce silence l’a suivie longtemps.

En y repensant, elle a vu défiler une vie passée à faire ce qu’il fallait : travail, enfants, proches malades, factures, réunions. Beaucoup d’heures données, peu de choix personnels. Nombre de retraités qui cherchent comment trouver une passion à la retraite se reconnaissent dans ce décalage.

À la retraite, quand la question de la passion vous désarme

Cette septuagénaire continue à se lever tôt, à tenir un journal de gratitude, à faire du bénévolat auprès de femmes. Quand elle explique à sa fille qu’elle ne voit rien qui ressemble à une passion, celle-ci insiste : « Et le yoga ? », raconte-t-elle au média VegOut Mag. Puis viennent « Ta lecture ? » et « Les voyages ? » ; ces activités ont d’abord servi aux autres.

À quelques centaines de kilomètres, un retraité de Neufchâtel-en-Bray n’a, lui, aucun doute sur ce qui l’anime : une vingtaine de nains de jardin alignés sur sa pelouse. « Je trouve cela amusant et ça permet de garder son âme d’enfant. D’ailleurs, les enfants et les jeunes qui passent devant ma maison en revenant de l’école le soir, adorent mes nains. Il y en a même qui savent quand je les change de place », confie-t-il au média Actu.fr. Pour les protéger, il a trouvé une astuce simple : « Les grands sont sur des pieux pour ne pas tomber s’il y a du vent ».

Comment apprivoiser une passion à la retraite, petit à petit

Pour l’ancienne prof, le premier geste gratuit arrive un jour devant un rayon d’aquarelle. Elle achète un coffret cher, sans prétexte ni enfant à aider. Le premier paysage est raté, pourtant elle se sent légère. Elle note aussitôt d’autres envies : romans d’amour, cuisine italienne, robe rouge, tango, dessert avant le plat, quitter un comité d’église pesant.

Le collectionneur de Neufchâtel parle de ses nains avec la même simplicité libératrice. « Vous savez, je les achète en grand magasin. Je ne me ruine pas car c’est un petit plaisir qui ne coûte pas cher. J’achète les nains pour seulement quelques euros. C’est pour cela que je peux les laisser à l’année, car ils n’ont pas de valeur et ça apporte de la couleur ». Quand ils s’abîment, il les reprend un par un : « Avec le vent, les oiseaux qui se posent dessus et qui les font tomber, le soleil… ils s’usent. Alors régulièrement, je leur redonne une jeunesse ». Et parfois, le voisinage ajoute sa touche : « Dernièrement, il y en avait un devant ma barrière. Je trouve cela très sympa ».

Oser une grande première à 70 ans : quand la peur devient un repère

Sur sa liste, la retraitée a écrit une envie qu’elle juge presque folle : prendre des cours de surf. À la boutique, le vendeur la regarde, puis demande : « Vous êtes sûre ? » et « À votre âge ? ». Elle pense à toutes ces années vécues pour les autres, puis répond : « Non. Je ne suis sûre de rien. C’est exactement pour ça que je le fais ».