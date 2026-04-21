Votre linge sent mauvais : cette trappe oubliée du lave-linge peut vous coûter très cher si vous ne l’ouvrez pas

Votre linge ressort propre mais une odeur d’égout vous saute au nez ? En bas à droite du lave-linge, une simple trappe cache souvent le vrai problème.

Linge tout juste lavé, odeur insupportable dès que la porte du lave-linge s’ouvre… Lessive changée, bicarbonate, vinaigre blanc, cycle à 90 °C à vide : rien ne semble vraiment régler le problème. Beaucoup finissent par accuser la machine entière, ou envisagent déjà de la remplacer.

Chez certains, c’est un plombier venu pour une fuite qui lève enfin le voile. En quelques secondes, il se baisse, ouvre la petite trappe en bas à droite de la machine et dévisse un bouchon oublié de tous. Ce qui en sort – eau noirâtre, poils, pièces de monnaie, fibres emmêlées – explique à lui seul des mois de mauvaises odeurs. Tant que cette trappe reste fermée, le cauchemar olfactif revient.

Votre linge sent mauvais ? Ce n’est pas (seulement) le tambour

Une machine propre en surface peut cacher un véritable marécage à l’intérieur. Dans le corps de la pompe de vidange, un peu d’eau résiduelle reste coincée après chaque lavage. Mélangée à des résidus de lessive liquide, d’assouplissant, de sébum et de microfibres, elle forme un biofilm visqueux où les bactéries se régalent et produisent ces odeurs de moisi.

Les lavages répétés à 30 ou 40 °C ne dissolvent pas vraiment les graisses ; ils nourrissent ce film collant. Nettoyer le tambour, les joints ou le bac à lessive aide, mais si l’odeur de renfermé persiste, si une odeur d’égout remonte à l’ouverture de la porte ou si un fond d’eau stagne, le suspect numéro un devient le filtre de vidange caché derrière la trappe en bas de façade.

La fameuse trappe en bas à droite : accès secret au filtre de vidange

Sur la majorité des lave-linge à hublot, un petit volet se trouve en bas de la face avant, souvent à droite. Derrière, se cache le filtre de la pompe de vidange : il retient pièces, boutons, poils d’animaux, cheveux, fil de soutien-gorge et bouts de textile. Tout cela baigne dans 0,5 à 1 litre d’eau stagnante, parfaite pour fermenter et parfumer toute la machine.

Pour nettoyer sans drame, la règle est simple : éteindre et débrancher l’appareil, glisser une bassine plate et une serpillière sous la trappe, puis ouvrir le volet. Le bouchon se dévisse lentement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour laisser l’eau s’écouler. Le filtre se rince ensuite sous l’eau chaude, à l’aide d’une vieille brosse à dents, en retirant tous les débris. Une lampe permet de vérifier derrière que l’hélice tourne librement. Il suffit enfin de nettoyer le joint en caoutchouc, revisser sans forcer et refermer : en dix minutes, la machine respire à nouveau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle 30 à 50 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En nettoyant le filtre derrière la trappe, on vide l’eau croupie coincée dans la pompe et on enlève fibres, poils, pièces et résidus qui s’y accumulent. Le biofilm bactérien se décroche, la pompe retrouve un débit normal, force moins et les mauvaises odeurs n’ont plus de réservoir pour revenir. 💡 Le petit plus : associer ce nettoyage à un lavage à 60 °C ou plus une fois par mois, puis laisser la porte du lave-linge entrouverte pour que l’intérieur sèche vraiment. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ouvrir la trappe sans récipient ni avoir débranché la machine, ou forcer sur le bouchon et l’hélice avec un outil métallique, au risque de provoquer inondation et casse de la pompe.

À quelle fréquence ouvrir cette trappe ? Les bons rythmes à adopter

Les fabricants comme les plombiers conseillent de vérifier ce filtre tous les 3 à 4 mois, et plutôt chaque mois en présence d’animaux ou de vêtements très sales. Ajouter au programme un lavage à 60 °C minimum, voire 90 °C pour les torchons, aide à dissoudre graisses et lessive et limite la formation du biofilm.

Un filtre encrassé finit par bloquer la pompe, augmenter la consommation d’énergie et mener à une panne de vidange. La pièce seule coûte souvent entre 30 et 50 € ; avec la main-d’œuvre, la facture grimpe vite. Dix minutes pour nettoyer le filtre de vidange du lave-linge valent largement ce petit effort régulier. Et si aucune trappe n’est visible, la machine possède sans doute une pompe auto-nettoyante : dans ce cas, le bon réflexe est de contrôler le tuyau d’évacuation, où les bouchons jouent le même mauvais rôle.