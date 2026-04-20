Avant d'acheter un barbecue : ce brasero à gaz chez Carrefour pourrait tout changer cet été

En cherchant un barbecue pour l’été, on a croisé chez Carrefour un brasero à gaz Teamson Home qui bouscule le match brasero ou barbecue. Pourquoi ce foyer a tout changé ?

Les beaux jours reviennent et, comme chaque année, la même question revient sur la table du jardin : quel barbecue choisir pour les grillades de l’été. Au départ, l’idée était simple, presque routinière, un modèle classique au charbon, quelques saucisses, et c’était plié.

Sauf qu’entre les trépieds branlants, les cuves noircies et les fumées qui envahissent la terrasse, l’envie de changer de décor se fait pressante. Face au dilemme brasero ou barbecue, un modèle bien précis, un brasero à gaz Teamson Home repéré chez Carrefour, a soudain donné envie de réinventer complètement la façon de vivre le jardin.

Du barbecue improvisé au foyer design qui structure la terrasse

Dans le rayon jardin, difficile de le manquer : un bloc parfaitement carré, environ 51 cm de côté, en ciment effet pierre naturelle. Loin du barbecue métallique posé sur roulettes, ce brasero de jardin signé Teamson Home ressemble à une petite colonne minérale, rustique et chic à la fois, capable de se fondre aussi bien au milieu des massifs que sur une terrasse carrelée.

Sur le dessus, un lit de vraies roches de lave accueille les flammes alimentées au gaz. À l’intérieur, une porte discrète cache une bouteille de gaz jusqu’à 5 kg, pour que rien ne vienne gâcher la vue. Massif, stable, pensé pour ne pas se renverser au premier coup de vent ou de queue du chien, ce foyer rassure tout le monde tout en devenant instantanément le point focal des soirées d’extérieur.

Brasero ou barbecue : ce qui change vraiment dans un jardin

Nous avons tous déjà terminé une soirée barbecue avec les cheveux qui sentent la fumée et la terrasse couverte de cendres. Le barbecue classique reste imbattable pour le goût fumé des viandes, mais la combustion du charbon, rappelait une cheffe sur Allodocteurs, peut vite devenir agressive, pour la santé comme pour les narines. Le brasero, surtout à gaz, joue une autre partition : chaleur douce, flamme réglable, moins de fumée et une ambiance feu de camp sans les inconvénients.

Dans ce match brasero ou barbecue, tout repose finalement sur l’usage. Le barbecue sert d’abord à cuisiner en grande quantité. Le brasero, lui, chauffe, éclaire et prolonge les soirées, avec éventuellement quelques brochettes ou marshmallows au-dessus des flammes. Pour une terrasse en ville ou un petit jardin entouré de voisins, ce foyer à gaz propre et stable prend vite l’avantage sur la carcasse fumante d’antan.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au jardin Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un brasero à gaz remplace à la fois le barbecue d’appoint et le chauffage de terrasse. Le bloc lourd reste stable, la flamme se règle en un geste et la bouteille de gaz disparaît dans le socle. Résultat : une seule pièce déco pour se retrouver dehors du printemps à l’automne, sans fumée ni cendres. 💡 Le petit plus : installer le brasero au centre du salon de jardin transforme instantanément la terrasse en véritable coin feu, même quand on ne cuisine pas. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser le brasero comme un barbecue classique collé à une haie ou à un mur, ou mélanger sur les mêmes ustensiles viandes crues et cuites.

Le brasero à gaz Carrefour, un achat qui suit le jardin toute l’année

Derrière le coup de cœur, il y a aussi un calcul très terre à terre. Ce brasero de jardin est passé de 769,99€ à 509,99€ chez Carrefour, soit plus de 260€ conservés pour d’autres projets au jardin. L’appareil arrive avec les 3 kg de roches de lave, la housse de protection en PVC et tout le nécessaire pour raccorder la bouteille ; aucune dépense cachée pour en profiter dès la première soirée.

Dans un pays où près de 1,9 million d’appareils de cuisson au feu se vendent chaque année pour 243 millions d’euros, le feu est devenu un véritable art de vivre au jardin. Plutôt que d’empiler barbecue, brasero au bois et parasol chauffant, ce foyer à gaz bien pensé concentre chaleur, lumière et style. De quoi donner envie de revoir ses plans et d’imaginer la saison estivale, et même les soirées d’automne, autour d’une flamme parfaitement maîtrisée.