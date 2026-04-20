Voici le dîner complet en 8 minutes dans une simple tortilla à la poêle dont personne ne croit qu’il soit prêt si vite
En rentrant du boulot, ce wrap poulet façon salade César se transforme en dîner complet dans une unique tortilla dorée. En moins de 10 minutes, quelques gestes précis suffisent pour un cœur frais et une enveloppe ultra croustillante.
Un repas complet dans une seule tortilla dorée à la poêle, prêt en moins de 10 minutes
L’odeur de la tortilla qui grésille, ce léger claquement dans la poêle, puis le premier croc : la fine croûte cède, le cœur reste frais et crémeux. On a le croustillant, le fondant, le salé du parmesan et la salade encore croquante. Cette tortilla dorée fait vraiment le bruit du dîner qui réconforte.
On dirait un snack, pourtant c’est un vrai dîner : protéines, salade, croûtons, tout tient dans un seul disque de blé. Quand on annonce que ce tortilla repas complet 10 minutes sort de la poêle en moins de dix minutes, personne ne nous croit. La vérité, c’est que tout se joue dans quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 grande tortilla de blé (25 cm, 60–70 g)
- ✅ 120 g de poulet déjà cuit (rôti, grillé ou restes)
- ✅ 40 g de laitue romaine, 15–20 g de parmesan, 10 g de croûtons
- ✅ 20–25 g de sauce César, 1 c. à café d’huile, sel et poivre
Pourquoi une seule tortilla suffit pour un vrai dîner complet
Tout est une question de proportions. En chargeant la tortilla de poulet déjà cuit, on cale la faim sans surcharge. La romaine apporte fibres et fraîcheur, le parmesan le côté salin, les croûtons le croustillant. On obtient un wrap poulet César à la poêle, une vraie tortilla poulet salade César, qui remplace facilement assiette et couverts.
Le montage et la cuisson minute à la poêle : 2 minutes par face
Pour que la tortilla dorée à la poêle tienne sans fuir, on pense d’abord au montage. Garniture au centre seulement, bande vide tout autour, salade bien sèche et sauce en zigzag léger : tout reste en place. Ensuite, 2 minutes par face sur feu moyen suffisent pour la réaction de Maillard.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Effilocher le poulet, laver puis sécher la romaine ; préparer parmesan, croûtons et sauce.
- Technique : Poser la tortilla, garnir au centre (salade, poulet, parmesan, croûtons), laisser 4–5 cm libres sur les bords.
- Cuisson : Rabattre les côtés, puis le bas, rouler serré ; faire dorer dans l’huile chaude, 2 minutes par face.
- Finition : Laisser reposer 30 secondes, couper en deux en biseau et servir aussitôt, tortilla bien croustillante.
Variantes express et organisation pour plusieurs tortillas-repas
On peut garder la structure César et changer la protéine : thon en boîte égoutté, crevettes cuites, tofu grillé. Pour un wrap dîner rapide en famille, on aligne plusieurs tortillas, on monte en série, puis on fait toaster chaque rouleau successivement dans la même poêle.
En bref
- 🍽️ Après le boulot, une grande tortilla de blé garnie façon salade César devient un dîner complet, prêt en moins de 10 minutes à la poêle.
- 🥗 Proportions de poulet, romaine, parmesan, croûtons et sauce sont calibrées pour une tortilla-repas unique, croustillante dehors et crémeuse au centre.
- 🔥 Entre montage anti-fuite, temps de cuisson minuté et geste interdit à éviter, quelques détails font la différence pour ce wrap poulet César à la poêle.
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