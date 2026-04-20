Ces cookies américains sans beurre disparaissent en 5 minutes : l’astuce secrète pour un cœur ultra-fondant au goûter
À l’heure du goûter, ces cookies américains sans beurre sortent du four en moins de 30 minutes et affolent toute la table. Quelle astuce leur donne cette épaisseur bakery et ce cœur tendre qui disparaît si vite ?
Incroyables sans beurre : ces cookies américains ultra-gourmands disparaissent en moins de 5 minutes au goûter
La cuisine sent la cacahuète grillée et le chocolat chaud. Sur la plaque, des cookies épais aux bords dorés et au centre encore mou attendent d’être dévorés à peine sortis du four.
Personne ne devinerait qu’il s’agit de cookies américains sans beurre, au goût pourtant très généreux. En quelques fournées, on obtient les fameux biscuits façon bakery qui disparaissent du plat en moins de cinq minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 220 g de farine de blé, 1 c. à café de levure, 1/2 c. à café de bicarbonate, 1/2 c. à café de sel
- ✅ 180 g de beurre de cacahuète crémeux
- ✅ 2 œufs, 120 g de sucre roux, 60 g de sucre blanc, 1 c. à café d’extrait de vanille
- ✅ 200 g de pépites de chocolat, 60 g de chocolat noir concassé
Le secret des cookies américains sans beurre (et pourtant ultra-gourmands)
Ici, le beurre classique cède sa place au beurre de cacahuète crémeux, riche en matière grasse et en protéines. Il parfume la pâte, lui donne une tenue épaisse et aide à garder un cœur tendre même plusieurs heures après cuisson. Le duo sucre roux – sucre blanc complète la magie : bords caramélisés, centre moelleux, comme dans les cookies de bakery américaines.
La méthode express en 4 gestes pour un cœur tendre garanti
La clé, c’est de travailler vite. On prépare d’un côté les ingrédients secs, de l’autre le mélange beurre de cacahuète et sucres, puis on assemble sans trop mélanger avant d’ajouter la double dose de chocolat.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et mélanger les ingrédients secs.
- Technique : Fouetter beurre de cacahuète et sucres, ajouter les œufs puis la vanille.
- Cuisson : Incorporer les secs sans trop travailler, ajouter chocolat, former des boules de 40 g.
- Finition : Cuire 10 à 12 minutes, laisser 5 minutes sur la plaque puis refroidir sur grille.
Questions pratiques : conservation, réchauffage, organisation du goûter
Ces cookies américains sans beurre se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique. Pour retrouver le cœur fondant, on les passe 3 minutes au four doux ou quelques secondes au micro-ondes avant de servir. On peut aussi congeler les boules de pâte et les cuire à la demande pour un goûter minute.
Sources
En bref
- 🍪 Cookies américains sans beurre prêts en une trentaine de minutes, aux bords dorés et au centre encore mou, idéals pour un goûter ultra-gourmand.
- 🔥 La pâte épaisse au beurre de cacahuète crémeux, sucrée au mélange sucre roux et blanc, reçoit une double dose de chocolat avant une cuisson courte.
- 🤫 Quelques gestes simples, du façonnage en boules de 40 g au refroidissement sur grille, transforment ces cookies sans beurre en véritables biscuits façon bakery américaine.
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