Ces cookies américains sans beurre disparaissent en 5 minutes : l’astuce secrète pour un cœur ultra-fondant au goûter

À l’heure du goûter, ces cookies américains sans beurre sortent du four en moins de 30 minutes et affolent toute la table. Quelle astuce leur donne cette épaisseur bakery et ce cœur tendre qui disparaît si vite ?

Incroyables sans beurre : ces cookies américains ultra-gourmands disparaissent en moins de 5 minutes au goûter

La cuisine sent la cacahuète grillée et le chocolat chaud. Sur la plaque, des cookies épais aux bords dorés et au centre encore mou attendent d’être dévorés à peine sortis du four.

Personne ne devinerait qu’il s’agit de cookies américains sans beurre, au goût pourtant très généreux. En quelques fournées, on obtient les fameux biscuits façon bakery qui disparaissent du plat en moins de cinq minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 220 g de farine de blé, 1 c. à café de levure, 1/2 c. à café de bicarbonate, 1/2 c. à café de sel

✅ 180 g de beurre de cacahuète crémeux

crémeux ✅ 2 œufs, 120 g de sucre roux, 60 g de sucre blanc, 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 200 g de pépites de chocolat, 60 g de chocolat noir concassé

Le secret des cookies américains sans beurre (et pourtant ultra-gourmands)

Ici, le beurre classique cède sa place au beurre de cacahuète crémeux, riche en matière grasse et en protéines. Il parfume la pâte, lui donne une tenue épaisse et aide à garder un cœur tendre même plusieurs heures après cuisson. Le duo sucre roux – sucre blanc complète la magie : bords caramélisés, centre moelleux, comme dans les cookies de bakery américaines.

La méthode express en 4 gestes pour un cœur tendre garanti

La clé, c’est de travailler vite. On prépare d’un côté les ingrédients secs, de l’autre le mélange beurre de cacahuète et sucres, puis on assemble sans trop mélanger avant d’ajouter la double dose de chocolat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C et mélanger les ingrédients secs. Technique : Fouetter beurre de cacahuète et sucres, ajouter les œufs puis la vanille. Cuisson : Incorporer les secs sans trop travailler, ajouter chocolat, former des boules de 40 g. Finition : Cuire 10 à 12 minutes, laisser 5 minutes sur la plaque puis refroidir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le beurre de cacahuète apporte la matière grasse, les protéines retiennent l’humidité, tandis que la cuisson courte garde les centres fondants et la surface légèrement croustillante. ✨ Le twist gourmand : Former quelques cookies XL, ajouter des pépites dessus et une pincée de fleur de sel pour un effet bakery spectaculaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais prolonger la cuisson jusqu’à ce que le centre soit ferme, ni rajouter de farine parce que la pâte colle.

Questions pratiques : conservation, réchauffage, organisation du goûter

Ces cookies américains sans beurre se gardent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique. Pour retrouver le cœur fondant, on les passe 3 minutes au four doux ou quelques secondes au micro-ondes avant de servir. On peut aussi congeler les boules de pâte et les cuire à la demande pour un goûter minute.