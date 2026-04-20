Dimanche de Pâques : ces 5 recettes express régalent la famille en 1 h, si vous évitez cette erreur en cuisine

Dimanche de Pâques, la cuisine s’organise autour d’un menu en cinq recettes pensé pour toute la famille. En moins d’une heure active, tout est prêt sans stress, à une condition clé que beaucoup oublient.

Dans la cuisine, ça sent déjà la fête : beurre tiède, sucre, épices du colombo qui mijote doucement, mozzarella qui attend sur la planche. On entend croustiller les premières feuilles de brick ; la journée s’annonce gourmande sans transformer le four en marathon.

Le pari est simple : cinq recettes pour un menu de Pâques simple, convivial et sans effort. Madeleines au petit-déjeuner, apéritif croustillant, colombo généreux, dessert fondant… On veut du goût, peu de vaisselle, et surtout du temps pour la famille et la chasse aux œufs.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Œufs (5) et beurre (120 g) pour madeleines et gâteau

✅ Pâte feuilletée et mozzarella pour les feuilletés croustillants

✅ Poulet (1 kg), poudre à colombo et lait de coco

✅ Pommes, pommes de terre et feuilles de brick

Un dimanche de Pâques sans stress en 5 recettes

Plutôt qu’un grand rôti qui monopolise le four, on mise sur une succession de recettes de Pâques faciles. Une douceur pour le matin, deux bouchées croustillantes pour démarrer l’apéritif, un colombo parfumé qui mijote tout seul, puis un gâteau invisible aux pommes à glisser au four entre deux fournées.

Les 5 recettes express pour un menu de Pâques simple

Ces recettes de Pâques rapides et gourmandes commencent avec des madeleines : pâte bien froide, four à 200°C, moelleux garanti. Les feuilletés à la mozzarella se résument à couper, garnir, dorer à l’œuf puis enfourner quinze minutes à 180°C. Les bricks saumon fumé–pommes de terre cachent un cœur moelleux sous une enveloppe dorée à la poêle, pendant que le colombo mijote et que le gâteau invisible attend sa place au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer la pâte à madeleines et l’appareil du gâteau invisible, éplucher pommes, pommes de terre, courgettes. Technique : Monter les feuilletés : découper la pâte, déposer mozzarella égouttée, herbes, souder les bords soigneusement. Cuisson : Assembler la farce des bricks avec pommes de terre écrasées, saumon fumé, crème, ciboulette, puis former les triangles. Finition : Faire mijoter le colombo, enfourner madeleines, feuilletés et gâteau, dorer les bricks à la poêle juste avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur quelques réflexes simples : pâte froide et four chaud pour les madeleines, garnitures peu humides pour garder le croustillant, épices rapidement torréfiées puis lait de coco ajouté hors gros bouillons pour un colombo parfumé et une sauce bien liée. ✨ Le twist gourmand : Servir le colombo avec un filet de citron vert, parsemer les feuilletés de graines de sésame et sucrer légèrement les madeleines au miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de trop garnir les bricks ou d’oublier le repos de la pâte à madeleines : on perdrait croustillant et bosse.

Organisation et variantes pour un repas de Pâques en famille

On prépare pâte à madeleines, gâteau invisible et colombo la veille ; le jour J, on réchauffe doucement. Le matin, feuilletés et bricks passent ensemble au four. Pour changer, saumon remplacé par truite, colombo agrémenté de carottes, gâteau mêlant pommes et poires, servi en parts au centre de la table.