SMS ANTAI à 35 € : si vous recevez ce message d’amende, un détail à connaître avant d’entrer vos coordonnées

Un simple SMS ANTAI réclamant 35 € a failli suffire à voler bien plus que mon argent. Quel réflexe aurait pu tout changer face à cette arnaque ?

Un SMS s’affiche : « ANTAI : vous avez un avis de contravention impayé de 35 €. Réglez avant majoration dans 48h. » Le cœur se serre, on pense au radar du mois dernier, le doigt glisse vers le lien bleu : la carte bancaire n’est plus très loin.

Cette arnaque par SMS, le smishing, explose en France ; près de 60 % des personnes disent avoir déjà reçu un faux message administratif. Un détail pourtant, répété sans relâche par l’ANTAI, permet de reconnaître en quelques secondes chaque faux SMS d’amende.

Le SMS à 35 € qui tombe au mauvais moment : scénario d’une sueur froide

Le faux SMS d’amende suit presque toujours la même recette. Il évoque un « retard de paiement », menace d’une « amende majorée », affiche un montant « raisonnable » comme 35 € ou 90 €, puis propose un lien présenté comme sécurisé. Pour paraître officiel, le site qui s’ouvre copie amendes.gouv.fr : logo bleu, drapeau, mentions d’État. Sur le téléphone, l’expéditeur peut même s’appeler « ANTAI » ou « GOUV.FR » grâce au spoofing.

Le choix de 35 € n’a rien d’innocent. Ce montant rappelle une vraie amende forfaitaire de 1re classe pour un petit excès de vitesse : assez crédible pour ne pas choquer, pas assez élevé pour pousser à téléphoner à sa banque ou à la police. Beaucoup préfèrent payer vite pour « avoir la paix ». Pourtant les escrocs ne s’arrêtent pas à ces 35 € : ils récupèrent nom, adresse, coordonnées bancaires, parfois numéro de permis, un dossier complet qu’ils peuvent ensuite revendre.

Le détail que répète l’ANTAI : pourquoi tout SMS d’amende est faux

La règle martelée par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions tient en une phrase : l’ANTAI n’envoie jamais de SMS pour vous faire payer une amende. Les vrais avis arrivent par courrier, par un courriel officiel ou via votre dossier sur antai.gouv.fr et amendes.gouv.fr, jamais par texto avec un lien cliquable. Un SMS reçu à froid qui réclame une contravention impayée est donc forcément une arnaque.

Une seule exception existe, très encadrée : lors d’un contrôle routier, si un agent vous verbalise et exige un paiement immédiat, il peut, devant vous, saisir votre numéro et déclencher l’envoi d’un SMS. En dehors de cette scène précise, aucun texto ANTAI n’est légitime. Pour toute vérification, les seules portes d’entrée sûres restent les sites amendes.gouv.fr, stationnement.gouv.fr et antai.gouv.fr, ainsi que le mail officiel [email protected].

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pertes évitées Jusqu’à plusieurs milliers d’€ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’en gravant cette règle dans un coin de sa tête – l’ANTAI ne demande jamais un paiement d’amende par SMS – on n’a plus besoin d’analyser chaque message en détail. Dès qu’un texto parle de contravention et contient un lien, la réponse est non. En passant systématiquement par les sites officiels amendes.gouv.fr ou antai.gouv.fr tapés à la main, on coupe la route à la quasi-totalité des tentatives de smishing liées aux amendes. 💡 Le petit plus : Enregistrer dans ses contacts le 33700 et le numéro Info Escroqueries, et garder en favori les sites amendes.gouv.fr, stationnement.gouv.fr et antai.gouv.fr pour les retrouver en une seconde. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Cliquer « juste pour vérifier » ou répondre au SMS, ce qui confirme votre numéro et facilite le vol de vos données bancaires.

Les 3 réflexes à adopter en 10 secondes quand un SMS ANTAI arrive

Face à un message qui prétend venir de l’ANTAI, trois gestes simples suffisent. D’abord, ne cliquez pas sur le lien et ne répondez pas : même un simple « stop » confirme que votre numéro est actif. Ensuite, transférez le SMS au 33700 pour le signaler, puis supprimez‑le. Enfin, en cas de doute, ouvrez votre navigateur et tapez vous‑même amendes.gouv.fr ou antai.gouv.fr pour vérifier s’il existe vraiment une amende à votre nom.

Si vous avez déjà cliqué et saisi vos coordonnées bancaires, il faut agir vite : opposition immédiate auprès de votre banque, surveillance rapprochée des comptes, captures d’écran, signalement sur Cybermalveillance.gouv.fr. La plateforme Info Escroqueries, au 0 805 805 817, peut aussi vous guider dans les démarches.