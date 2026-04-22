Terrasse de rêve à moins de 300 € : ce salon de jardin chez Carrefour s'arrache, beaucoup vont regretter d'avoir attendu

Entre budget serré et envie de coin cosy, beaucoup cherchent le bon salon d’extérieur. Ce salon de jardin 4 personnes Carrefour Halong HYBA, en promo limitée, pourrait bien changer la donne.

Chaque printemps, la même scène se répète : on ouvre la porte-fenêtre, on regarde la terrasse… et on se dit que ce coin pourrait être tellement plus chaleureux. Un vrai petit salon d’extérieur, sans plastique triste ni fauteuil bancal, mais sans exploser le budget non plus.

Bonne nouvelle, ce fameux « salon de jardin idéal » existe déjà. Et il ne se cache pas dans un catalogue de luxe, mais chez Carrefour, avec une promotion qui affole les stocks. Il s’agit du salon de jardin 4 personnes Carrefour Halong HYBA, pensé pour les petits espaces comme pour les jardins familiaux.

Un vrai coin lounge pour 4 personnes, même sur petite terrasse

Ce salon bas réunit tout ce qu’on attend d’un extérieur cosy : une banquette deux places, deux fauteuils individuels et une table basse coordonnée. En clair, quatre vraies assises confortables, pas seulement deux chaises et un tabouret. L’ensemble s’installe dans un simple rectangle d’environ 2,5 m sur 2 m, parfait pour une terrasse citadine ou un balcon profond.

Le salon de jardin bas 4 personnes Halong HYBA est affiché à 350 €, mais tombe à 299,99 € grâce à une remise immédiate de 50 €. Il fait partie de l’« opération jardin » Carrefour jusqu’au 11 mai 2026, avec des quantités limitées surtout en ligne. Quand on sait que beaucoup d’ensembles en acacia similaires tournent autour de 400 à 500 €, ce tarif devient clairement tentant.

Ce que l’on paie vraiment : matériaux, confort et entretien

La structure est en bois d’acacia certifié, avec une finition huilée couleur teck qui réchauffe instantanément l’ambiance. Visuellement, on est très loin des ensembles en plastique : le bois apporte un côté « maison de vacances » qui fonctionne aussi bien sur une petite terrasse qu’au bord de la pelouse. L’acacia supporte bien les caprices de la météo, à condition de le couvrir lors des grosses pluies et de passer une huile de protection une fois par an.

Côté confort, chaque place reçoit un coussin d’assise et un coussin de dossier bien rembourrés. Les housses, en polyester, sont entièrement déhoussables et passent en machine selon les indications d’entretien. Nous avons tous déjà laissé des coussins dehors sous l’averse : ici, mieux vaut les rentrer ou utiliser une grande housse pour protéger à la fois le bois et le tissu, et garder un salon impeccable plusieurs saisons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée jusqu’à 200 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sous la barre des 300 €, ce salon en acacia offre quatre vraies places, un look chaleureux et des coussins déhoussables, là où beaucoup de modèles similaires dépassent 400 à 500 €. 💡 Le petit plus : placer le canapé contre un mur ou une rambarde permet de gagner de la place et de créer un effet banquette ultra cosy. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le bois sans protection plusieurs hivers et oublier les coussins dehors sous la pluie, au risque de voir l’ensemble griser et se tâcher très vite.

Ce salon Carrefour est-il fait pour vous ?

Ce salon de jardin 4 personnes Carrefour Halong HYBA vise celles et ceux qui veulent un vrai coin lounge avec un budget autour de 300 €. Pour vérifier en un clin d’œil, il suffit de mesurer un rectangle d’environ 2,5 m par 2 m et de garder au moins 60 cm de passage autour de la table basse.

Il convient moins si l’on déteste l’idée d’huiler le bois une fois par an ou si les coussins ne peuvent jamais être rangés. Mais avec un tapis d’extérieur, quelques lanternes et deux ou trois plantes en pot, ce salon devient rapidement le cœur de la maison aux beaux jours… surtout tant que la promotion et les stocks tiennent.