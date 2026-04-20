Jardiniers : ne la jetez plus au printemps, cette mauvaise herbe qui pique cache l’arme naturelle la plus puissante

Au printemps, arracher chaque ortie au jardin peut coûter cher à vos tomates et à vos rosiers. Et si ce coin piquant devenait votre meilleur engrais naturel et bouclier anti‑pucerons ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Urtica dioica 🌸 Nom courant Grande ortie 📏 Dimensions 0,6 à 1,5 m de haut x 0,3 à 0,8 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre, sol frais et riche ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C 🍂 Feuillage Caduc, vert, piquant

Au début du printemps, beaucoup enfilent les gants, attrapent la binette et arrachent la moindre ortie qui dépasse. Le geste paraît logique pour faire « propre ». Pourtant, cette sauvageonne piquante cache un rôle précieux, presque luxe, dans un jardin qui veut rester vivant et sans produits chimiques.

Car au moment où tout redémarre, l’ortie au jardin se transforme en boussole pour lire son sol, en base d’engrais naturel surpuissant et en refuge discret pour une armée d’alliés anti-pucerons. Au lieu de la chasser, il suffit de l’apprivoiser : c’est tout l’enjeu de ce printemps.

Quand l’ortie signale le meilleur coin pour votre potager

Voir des orties pousser en masse n’est pas une punition, c’est un diagnostic gratuit. La grande ortie adore les terres riches en azote et en matières organiques ; elle s’installe spontanément là où le sol est profond, nourri, vivant. En clair, là où elle prospère, tomates, courges et légumes gourmands auront aussi tout ce qu’il leur faut.

Au printemps, on peut donc se servir de ses touffes comme d’un surligneur naturel : repérer les zones couvertes d’orties, réserver un petit coin à cette flore sauvage, puis implanter juste à côté ses futures planches de culture dès le mois de mai. Seule précaution très simple : éviter de récolter ou d’installer des orties près des routes ou zones potentiellement polluées.

Du coin piquant au purin d’ortie : le bon geste de saison

Nous avons tous déjà voulu tout arracher pour ne plus se faire piquer. Pourtant, au début du printemps, garder et tailler ses orties permet de préparer un purin d’ortie redoutablement efficace. On cueille les jeunes tiges avant la floraison, quand les feuilles sont bien tendres : à ce stade, la plante concentre au maximum azote et minéraux, sans risque d’éparpiller des graines partout dans le jardin.

La recette reste simple et économique :

hacher 1 kg d’orties fraîches (tiges et feuilles) avec des gants ;

les plonger dans 10 L d’eau de pluie, dans un contenant en plastique ou bois, non métallique ;

couvrir, laisser à l’abri et brasser chaque jour jusqu’à disparition des bulles en surface ;

filtrer, stocker en bidons opaques à l’ombre, puis diluer à 10 % avant d’arroser au pied les cultures gourmandes.

Une réserve d’auxiliaires pour un jardin vraiment au naturel

Derrière ses poils urticants, l’ortie abrite un petit monde. Un bosquet accueille plus de cent espèces d’auxiliaires du jardin : coccinelles, syrphes, chrysopes… Un puceron spécifique s’y nourrit sans toucher aux autres plantes, attirant ces prédateurs qui iront ensuite nettoyer rosiers et potager. Dédier 5 à 10 % de la surface à une zone d’orties suffit souvent à faire baisser les ravageurs en une quinzaine de jours, dans l’esprit de la lutte biologique intégrée défendue par l’INRAE.

Pour profiter de cet effet sans invasion, on installe ce coin sauvage au fond du terrain, à mi-ombre, avec une barrière racinaire enterrée sur 20 cm ou dans un grand bac sans fond. Fin juin, rabattre les tiges de moitié relance de jeunes pousses très attractives, et couper les fleurs entre juin et juillet évite les semis intempestifs. Petit bonus : la bouillie d’orties filtrée file au compost comme excellent activateur, et tout le jardin avance vers un vrai jardin au naturel.