Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : étaler de la pouzzolane au pied des hortensias en juin brûle le sol tout l'été

Roche volcanique très en vue en jardinerie, la pouzzolane promet un paillage propre et durable au jardin. Mais entre sol appauvri, chaleur et budget, ce choix est loin d’être neutre pour vos plantes.

Sur les photos de catalogues, la pouzzolane joue les stars : rouge profond, parfaite autour d’un olivier ou d’une allée impeccable. En jardinerie, les sacs s’empilent avec la promesse d’un jardin net, sans un brin d’herbe qui dépasse.

Au jardin, la réalité est plus contrastée. Cette roche volcanique poreuse, issue du basalte et déjà utilisée dans le fameux « béton romain », a des atouts… mais aussi des limites bien réelles lorsqu’elle recouvre le sol. Avant de l’adopter partout, mieux vaut connaître les principaux inconvénients de la pouzzolane pour le paillage.

Un paillage minéral qui ne nourrit pas la terre

Contrairement aux écorces, feuilles mortes ou broyat de branches, la pouzzolane est un matériau totalement inerte. Elle ne se décompose pas, ne forme pas d’humus et n’apporte donc aucun nutriment au sol. Sous ce tapis de cailloux, la vie du sol tourne au ralenti : moins de vers de terre, moins de micro-organismes, une structure qui se tasse avec le temps.

Résultat, il faut compenser en travaillant la terre et en apportant régulièrement compost ou engrais, surtout au potager, sous une haie ou autour d’arbustes gourmands. Là où un paillage organique enrichit naturellement le sol en se transformant, la pouzzolane se contente de couvrir, sans jamais améliorer la fertilité.

Surchauffe, manque de fraîcheur et stress pour les racines

Nous avons tous déjà vu, en plein été, un massif qui « grille » littéralement. Avec la pouzzolane, le risque augmente sur les zones très exposées : sa couleur sombre emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit, pouvant provoquer une véritable surchauffe du sol. Sa rétention d’eau reste en plus inférieure à celle d’un paillage végétal, ce qui pénalise les plantes qui aiment les sols frais (hortensias, fougères, hostas, jeunes vivaces de mi-ombre). À l’inverse, elle convient mieux aux lavandes, romarins et plantes méditerranéennes, habituées aux terrains secs et chauds.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6/10 Budget moyen ≈ 20 €/m² 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pouzzolane limite l’évaporation et ne s’envole pas, ce qui en fait un bon paillage décoratif sur de petits massifs secs déjà composés de plantes qui supportent bien la chaleur. 💡 Le petit plus : Apporter une bonne couche de compost mûr avant de pailler compense l’absence d’humus et garde le sol vivant plus longtemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étendre la pouzzolane sur tout le potager : sol appauvri, surchauffe et paillage presque impossible à retirer une fois mélangé à la terre.

Coût, poids et entretien : quand la pouzzolane n’est plus intéressante

Côté portefeuille, la note grimpe vite. Il faut environ 60 L par m² pour une belle couche, soit près de 20 € le m² lorsque le sac de 100 L tourne autour de 40 €. D’autres tarifs évoquent 5 à 13 € le sac de 30 L ou 70 à 130 € le m³, qui pèse environ 0,85 tonne : à manipuler, ce n’est pas rien, surtout sur de grandes surfaces.

Dernier écueil, la durée : feuilles mortes, terre et graines finissent par se glisser entre les cailloux. Le paillis se colmate, les herbes reviennent, et retirer la pouzzolane sans tamiser devient presque impossible. Mieux vaut donc la réserver à quelques massifs secs très stables et préférer des paillages organiques pour le potager, les haies et toutes les plantes qui ont besoin d’un sol riche et frais.