Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : planter une bignone contre un mur cache 3 pièges redoutables sous ses fleurs d'été

Adulée pour sa floraison en trompettes, la bignone peut pourtant compliquer la vie des jardiniers au quotidien. Avant de l’installer au jardin, mieux vaut mesurer les inconvénients qu’on regrette parfois pendant des années.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Campsis radicans 🌸 Nom courant Bignone de Virginie 📏 Dimensions 5 à 10 m de hauteur x 3 à 5 m de largeur ☀️ Exposition Soleil, mur chaud orienté sud ou sud-ouest ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc

Chaque été, ses trompettes orange flambent sur les murs des maisons et font rêver les jardinières en quête d’effet waouh. La bignone, Campsis radicans, transforme une façade nue en décor de carte postale en quelques saisons seulement. Vue du trottoir, on oublie vite ce que cette grimpante vigoureuse implique au quotidien dans un jardin.

Avant d’installer une bignone au pied de la maison ou de la terrasse, mieux vaut connaître l’envers du décor. Ses fleurs sont superbes, mais cette liane a déjà fait regretter des plantations spontanées, surtout dans les petits jardins. Zoom sur trois inconvénients majeurs à peser avant de lui offrir une place définitive.

1. Des racines traçantes qui rendent la bignone envahissante

Premier point souvent sous-estimé : ses racines traçantes. Lorsqu’elle se plaît, la bignone émet des rejets, appelés drageons, qui surgissent à 1 ou 2 m, parfois davantage, du pied d’origine, au milieu de la pelouse ou d’un massif. Même après un arrachage, des pousses sont souvent revenues plusieurs années autour de l’emplacement.

Pour limiter ce côté bignone envahissante, la solution la plus fiable est la pose dès la plantation d’une barrière anti‑rhizomes, comme pour les bambous, en plastique rigide de 40 à 50 cm de profondeur. On complète par un passage régulier au printemps et en été pour arracher les drageons avec un bout de racine dès qu’ils apparaissent.

2. Une croissance fulgurante qui réclame une taille sévère

La vigueur de la bignone impressionne. Cette grimpante à crampons peut gagner environ 1 m par an et atteindre 5 à 10 m de haut sur un support solide. Les rameaux se sont vite emmêlés, ont masqué fenêtres ou gouttières et, sans intervention, le fouillis vert prend le dessus sur l’effet décoratif.

D’où l’obligation d’une taille sévère chaque fin d’hiver, en rabattant les tiges à quelques bourgeons pour relancer la floraison. Entre cette taille, la surveillance estivale, le nettoyage des feuilles et l’élimination des pousses mal placées, une bignone demande facilement plusieurs heures d’entretien par an, loin de l’idée d’une plante qu’on oublie.

3. Murs, toiture et voisins : les autres limites de la bignone

Autre point sensible, les murs et les abords de la maison. Le Parisien Jardin rappelle que « les règles pour une bignone sont les mêmes que pour le lierre : elle n’abîme pas les murs, à condition qu’ils soient solides et en bon état ». Sur un enduit fissuré ou un crépi fatigué, ses crampons et l’humidité retenue ont en revanche déjà accéléré le décollement de certaines façades.

Ses branches ont aussi franchi des clôtures, assombri des petits jardins voisins et bouché des gouttières. Avant de la planter, mieux vaut cocher quelques cases :

Mur sain ou pergola solide, à au moins 50 cm de la façade.

Accès simple pour l’échelle et pour tailler ce qui dépasse chez le voisin, comme le prévoit l’article 673 du Code civil.

Famille prévenue que la sève peut irriter ; gants obligatoires, surtout pour les enfants qui aident au jardin.

Un peu de temps chaque année pour surveiller racines, gouttières et toit.