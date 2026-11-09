Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : la poule Marans et ses œufs chocolat de 80 g rentabilisent un poulailler en un an

Née dans les marais de Charente-Maritime, la poule Marans fascine avec ses œufs brun chocolat et son allure de reine de basse-cour. Peut-elle vraiment transformer un simple poulailler de jardin en petite mine d’or familiale ?

Au jardin, il y a toujours cette poule dont tout le monde parle, celle qui pond des œufs couleur chocolat qui affolent les enfants à Pâques comme les gourmets le reste de l’année. Derrière cette légende de basse-cour se cache une race bien réelle : la poule Marans, née dans les marais de Charente-Maritime.

Race ancienne, rustique et élégante, la Marans intrigue autant les éleveurs amateurs que les décorateurs de jardins qui rêvent d’un poulailler chic et productif. On lui prête un tempérament en or et des œufs XXL. Mais correspond-elle vraiment à l’image de poule aux œufs d’or pour un petit poulailler familial ?

Poule Marans : portrait d’une Française généreuse

Originaire de la ville de Marans, en Charente-Maritime, cette grande poule de 45 à 55 cm affiche un beau gabarit : environ 2 à 2,5 kg pour la femelle, 3 à 4 kg pour le coq. Issue de croisements anciens avec des races comme le Combattant anglais ou la Cochin, elle a gagné en robustesse et en élégance.

Côté caractère, la poule Marans est réputée calme, sociable et peu craintive ; elle s’est très bien adaptée aux jardins familiaux. Elle suit volontiers les enfants, supporte les hivers s’il y a un abri sec, et offre selon les lignées 150 à 200 œufs par an, avec un léger ralentissement pendant la mue.

Des œufs “chocolat” dignes d’une poule aux œufs d’or ?

Ses œufs font toute sa légende. La coquille est d’un brun très foncé, presque couleur cacao, et surtout de gros calibre : 70 à 80 g, quand un œuf de poule “classique” dépasse rarement 60 g. En une année, une bonne pondeuse Marans offre ainsi l’équivalent de 12 à 16 boîtes d’œufs XL pour la famille.

Nous avons tous déjà rêvé d’amortir le prix de nos courses avec un poulailler. Comptez environ 30 à 40 € la poule Marans de race pure ; avec 150 à 200 œufs “chocolat” par an et une durée de vie de 8 à 10 ans, l’investissement est vite rentabilisé… à condition de l’acheter chez un éleveur sérieux et de lui offrir de bonnes conditions.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Œufs chocolat par an 150 à 200 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La poule Marans a été sélectionnée pour pondre des œufs brun foncé de gros calibre, tout en restant rustique et facile à élever dans un simple jardin familial. 💡 Le petit plus : On prévoit au moins 5 à 10 m² par poule, avec un sol bien drainé pour garder les pattes emplumées au sec toute l’année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Acheter une pseudo-Marans sans plumes aux pattes ou œufs foncés, puis la laisser dans la boue : gare à la gale des pattes et à la chute de ponte.

Bien installer sa Marans au jardin

Pour qu’elle garde ce rendement de poule aux œufs d’or, on lui offre un enclos herbeux de 5 à 10 m², un poulailler sec, bien isolé des courants d’air, et une litière toujours propre.