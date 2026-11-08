Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : en novembre, ce réflexe sur les poireaux évite de les retrouver pris dans la glace

En novembre, entre brumes et premières gelées, le potager en permaculture joue une grande partie de ses récoltes futures. Quels gestes prioritaires lancent vraiment le programme composteur, buttes et voiles d’hivernage ?

En novembre, le potager se réveille dans la brume, les outils sont glacés et l’on croit souvent que tout est terminé. Pourtant, pour un jardin en permaculture, ce mois discret décide déjà des récoltes du printemps.

Entre premières gelées, sols détrempés et journées courtes, le mot d’ordre devient clair : protéger, nourrir, organiser. Avec le trio composteur, buttes de culture et voiles d’hivernage, le programme « permaculture novembre » transforme ce temps mort apparent en vraie mise en scène pour l’hiver.

Novembre en permaculture : priorité au sol vivant

Au potager en permaculture, on ne laisse pas la terre nue, surtout en hiver. Tant que le sol n’est ni gelé ni détrempé, semez des engrais verts rustiques, seigle d’hiver ou féverole, dont le feuillage couvre et dont les racines assouplissent la terre.

Quand le froid et la pluie s’installent, on passe au duo compost + paillage. Étalez une fine couche de compost mûr, sans retourner la terre, puis recouvrez de feuilles mortes ou de broyat, en évitant les épaisseurs épaisses sur sol déjà saturé d’eau.

Voiles d’hivernage : cocon léger pour les légumes d’hiver

Au potager, poireaux, choux, mâche, épinards ou carottes tiennent encore bravement le rang. Ils sont rustiques mais n’aiment ni les fortes gelées ni l’excès d’humidité. Un voile d’hivernage posé sur des arceaux apporte environ 1 à 2 °C de douceur la nuit.

Nous avons tous déjà pesté contre un poireau soudé dans une motte de glace. Pour éviter cela, renforcez le paillage au pied des rangs et ouvrez les voiles lors des journées douces, afin d’évacuer la condensation et de laisser les feuilles sécher entre deux épisodes de froid.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes d’hiver sécurisées +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant sol couvert, voiles d’hivernage et compost équilibré, le potager reste drainant, protégé des gelées et riche en nourriture pour les cultures du printemps. 💡 Le petit plus : Glissez une cordelette ou de petites pinces linge pour plaquer le voile par grand vent sans blesser les feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tendre le voile directement sur le feuillage et le laisser fermé en continu : condensation, feuilles brûlées par le gel et légumes qui pourrissent.

Composteur et buttes de culture : boucler le cycle

Comme le rappelle Le Parisien, « Halte aux gros nettoyages d’automne ! » : une partie des feuilles, des tiges sèches et des branchages sert d’abri à la faune. Le reste va au composteur, à deux compartiments, où l’on alterne matières brunes et sèches avec matières vertes et humides, autour d’un tiers de sec pour deux tiers d’humide.

En fin de journée, une mini check-list permet de savoir si le programme « permaculture novembre » est bien lancé :

sols nus couverts par engrais verts ou paillis ;

légumes d’hiver protégés par voiles et paillage ;

composteur alimenté, équilibré en verts et bruns ;

au moins une nouvelle butte de culture démarrée.