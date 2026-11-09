Cèdres, séquoias et cerisiers : 11 géants des Hauts-de-Seine viennent de décrocher le label officiel d'arbre remarquable en France

En septembre 2026, onze arbres remarquables des Hauts-de-Seine, du cèdre du Liban au bosquet de cerisiers de Sceaux, ont été labellisés au niveau national. Que raconte ce nouveau patrimoine arboré francilien de nos villes, de nos balades et de nos jardins ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cedrus atlantica 🌸 Nom courant Cèdre de l’Atlas 📏 Dimensions 20 à 35 m de haut x 8 à 15 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, sol profond et bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Persistant, aiguilles vert à bleu-vert

Au printemps, les Franciliens connaissent bien le nuage rose des cerisiers du Japon à Sceaux. Mais derrière les photos de hanami se cache une histoire bien plus vaste, faite de cèdres tricentenaires, de séquoias géants et de platanes aux troncs multiples, disséminés dans tout le sud des Hauts-de-Seine.

En septembre 2026, onze de ces géants verts ont été distingués par le label national « Arbre remarquable de France », porté par l’association A.R.B.R.E.S. Une première à cette échelle pour une collectivité, qui transforme le département en véritable galerie d’arbres d’exception… et en terrain de balade idéal pour curieux de nature.

Cèdres, séquoia, cerisiers : 11 arbres remarquables dans les Hauts-de-Seine

Pour obtenir le label, chaque sujet a été étudié sous toutes les coutures : âge, dimensions, rareté, histoire, mais aussi rôle écologique en ville. L’association A.R.B.R.E.S. distingue à la fois des individus isolés et des ensembles, via le label d’« ensemble arboré remarquable ». Dans le 92, on retrouve ainsi de vénérables arbres plantés dès le XVIIIe siècle et des compositions paysagères spectaculaires, désormais intégrées au réseau national des arbres remarquables des Hauts-de-Seine.

Six arbres se trouvent à l’Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, à Châtenay-Malabry : charme fastigié en colonne, cèdre du Liban planté vers 1750, chêne à feuilles de myrsine, cyprès chauve, Sequoia sempervirens et tulipier de Virginie. S’y ajoutent un catalpa couché à la Maison de Chateaubriand, un platane d’Orient et un pin noir au parc départemental de la Roseraie, puis deux ensembles au Domaine départemental de Sceaux : le bosquet de 144 cerisiers du Japon Prunus serrulata ‘Kanzan’ et l’allée de 106 cèdres de l’Atlas, Cedrus atlantica.

Balades d’exception, du séquoia géant aux cerisiers du hanami

Nous avons tous déjà traversé un parc sans vraiment lever les yeux. Ici, au contraire, chaque visite devient un tête-à-tête avec un monument vivant. À la Vallée-aux-Loups, le séquoia toujours vert venu de la côte pacifique s’élance droit vers le ciel, son écorce fibreuse rouille contrastant avec le tapis de conifères. Un peu plus loin, le cèdre du Liban étale ses plateaux majestueux, tandis que le cyprès chauve déploie ses racines en « genoux » autour de l’eau. D’ailleurs, le catalpa de la Maison de Chateaubriand, couché par une tempête mais toujours vivant, raconte à lui seul deux siècles de jardin romantique.

À Sceaux, le spectacle devient presque théâtral. Au printemps, le bosquet nord de cerisiers ‘Kanzan’ se couvre de pompons rose vif qui ont attiré environ 550 000 visiteurs pour Hanami 2025. En été, l’allée des cèdres de l’Atlas offre un couloir d’ombre fraîche, spectaculaire depuis le grand canal. Ces arbres remarquables d’Île-de-France servent à la fois de décor, de refuge pour les oiseaux et d’îlots de fraîcheur en pleine zone urbaine dense.

De la Stratégie Nature 2026-2030 à nos jardins franciliens

Si ces arbres sont mis en valeur, ce n’est pas que pour la carte postale. Avec sa Stratégie Nature 2026-2030, le Département des Hauts-de-Seine prévoit de planter 30 000 arbres d’ici 2030, de mieux protéger les racines lors des chantiers et d’actualiser son inventaire des spécimens remarquables. Objectif : renforcer un patrimoine vivant qui stocke du carbone, rafraîchit l’air et garde la mémoire des paysages jardins d’hier.

À l’échelle d’un petit jardin, l’inspiration est directe :

Choisir un « arbre de vie » à long terme : cèdre de l’Atlas si l’on a de la place, ou cerisier d’ornement dans un jardin urbain.

Préférer des essences adaptées au climat francilien, rustiques et résistantes aux étés plus secs, comme le tulipier de Virginie ou le pin noir.

Laisser de l’espace autour du tronc et éviter le sol compacté, pour que l’arbre d’aujourd’hui puisse, lui aussi, devenir remarquable demain.