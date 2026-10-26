Séquoia géant du château de Gromesnil : ce colosse normand vient de décrocher le label officiel d'arbre remarquable ce 3 avril

À Saint-Romain-de-Colbosc, un séquoia géant du parc du château de Gromesnil vient d’obtenir le label « Arbre remarquable ». Comment ce colosse discret est-il devenu emblème du patrimoine havrais ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Sequoiadendron giganteum 🌸 Nom courant Séquoia géant 📏 Dimensions 30-50 m de haut, 6-8 m de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre ❄️ Rusticité Environ -20 °C 🍂 Feuillage Persistant

Au détour d’une allée, on lève la tête… et la cime disparaît dans le ciel normand. Dans le parc d’un château, près du Havre, un géant venu d’Amérique domine les pelouses, son tronc large comme une voiture et ses branches emmêlées dessinant une cathédrale de verdure.

Ce colosse n’est autre qu’un séquoia géant du parc de Gromesnil, installé dans le parc du château de Gromesnil, à Saint‑Romain‑de‑Colbosc, au cœur de Le Havre Seine Métropole. Il vient de rejoindre le cercle fermé des arbres labellisés « Arbre remarquable », une reconnaissance qui intrigue autant qu’elle donne envie d’aller le voir de près.

Un géant à Gromesnil

Originaire des montagnes de la Sierra Nevada, le séquoia géant, Sequoiadendron giganteum, a été planté dans de nombreux parcs de châteaux au XIXe siècle pour impressionner les visiteurs. Ce conifère à feuillage persistant peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, supporte des froids proches de -20 °C et apprécie une exposition ensoleillée dans un sol profond.

Au château de Gromesnil, ce géant domine le parc. Son tronc, large, laisse partir un enchevêtrement de branches qui dessinent une silhouette presque sculpturale. La métropole le décrit, rapporte Le Parisien, comme un « véritable témoin du temps et de la biodiversité », et l’association A.R.B.R.E.S. lui a décerné le 3 avril dernier le très recherché label national.

Le label « Arbre remarquable »

Nous avons tous déjà admiré un grand arbre sans vraiment connaître son histoire. Créé en 2000, le label national « Arbre remarquable » recense les sujets hors du commun par leurs dimensions, leur longévité, leur histoire ou une forme singulière. Pour Le Havre Seine Métropole, citée par Le Parisien, « Cette reconnaissance vient saluer la richesse du patrimoine arboré du territoire et l’attention portée à sa préservation ».

Concrètement, ce séquoia profite d’un suivi : diagnostics réguliers, taille raisonnée, protection de ses racines par des cheminements adaptés. Un panneau va venir raconter son origine et sa particularité aux promeneurs. Le séquoia géant du parc de Gromesnil rejoint le cèdre du Liban de l’abbaye de Graville, labellisé en 2019, dans la famille des arbres emblématiques du territoire.

Des géants verts au Havre

Le parc du château de Gromesnil, avec ses vastes pelouses et ses sous‑bois à l’anglaise, offre un écrin idéal à ce colosse. Depuis que le séquoia géant du parc de Gromesnil a été distingué, il devient un repère qui rappelle combien un grand arbre structure un paysage, à condition de disposer de beaucoup d’espace.

Autour du Havre, d’autres arbres d’exception attendent leur heure et composent déjà un véritable parcours nature. La métropole envisage notamment de proposer au label :

platanes rescapés de la Seconde Guerre mondiale (jardins de l’Hôtel de Ville et parc Hauser) ;

un chêne centenaire à Aplemont ;

des cyprès chauves du parc de Rouelles ;

des arbres remarquables du parc forestier de Montgeon.

Ces géants racontent la mémoire du territoire autant qu’ils abritent oiseaux et insectes, et invitent à regarder autrement les grands arbres de nos jardins.