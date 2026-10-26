« Tout est net, tout est propre » : la méthode du chef jardinier de Villandry pour aligner 50 000 buis en Indre-et-Loire sans chimie

Au pied du château de Villandry, un potager géométrique et 100 % bio attire chaque année des foules fascinées par sa précision. Comment ce jardin nourricier reste-t-il aussi net sans produits chimiques ?

Depuis les terrasses du château, le regard se perd dans un damier parfait de verts, de pourpres et de bleus. Rien ne dépasse, chaque rangée de salades semble tracée au crayon, comme si quelqu’un avait repassé le potager à la règle. Difficile d’imaginer que ce tableau digne d’un tapis persan est avant tout… un jardin nourricier.

Classé Jardin remarquable, le potager du château de Villandry, en Indre-et-Loire, attire plus de 370 000 visiteurs par an. Tous viennent vérifier si la réalité tient la promesse entendue à la télévision ou lue dans la presse. Car, comme l’a confié une touriste, citée par Le Parisien, « Tout est net, tout est propre, tout est bien droit, rectiligne. On peut comparer ça à des peintures, à des tableaux ».

Un potager royal pensé comme un tableau

Villandry n’a pas toujours ressemblé à ce jardin de conte. Au début du XXe siècle, Joachim Carvallo et son épouse Ann Coleman ont recréé les jardins d’inspiration Renaissance autour du château. Sur la terrasse basse, ils ont installé ce potager ornemental de plus d’un hectare, découpé en neuf grands carrés rigoureusement identiques par la taille, mais différents par leurs motifs.

Vus d’en haut, ces carrés forment un tapis géométrique, dessiné par plus de 50 000 buis et souligné par 300 rosiers-tiges, poireaux bleutés, choux verts et pourpres, dix variétés de salades ou encore de nombreux arbres fruitiers palissés. Le chef jardinier Anthony Coué résume l’exigence de l’équipe de douze personnes : « L’objectif, c’est vraiment d’avoir une superposition et des alignements qui soient parfaits. C’est ce qu’on veut, la perfection », a-t-il expliqué à TF1 Info.

Derrière la perfection, un potager 100 % bio

Cette rigueur n’a pourtant rien de chimique. Depuis 2009, le potager bio de Villandry a abandonné insecticides de synthèse et produits issus de la pétrochimie. Les jardiniers ont misé sur le désherbage manuel, les apports organiques, la rotation des cultures et une surveillance quotidienne des plantes pour prévenir maladies et ravageurs. Les coccinelles, abeilles et autres auxiliaires ont été réinvités au jardin.

Le résultat a prouvé que jardin historique et écologie pouvaient cohabiter. Les bordures de buis sont taillées au cordeau, mais les sols restent vivants, nourris par le compost et les engrais naturels. Les cultures tournent d’un carré à l’autre, ce qui a limité la pression des maladies et maintenu les rendements, tout en offrant au regard un patchwork de textures qui change au fil des saisons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps au jardin Important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En copiant le principe de Villandry – des carrés bien dessinés, accessibles par des allées, remplis de légumes regroupés par couleurs et par familles – le potager devient plus lisible, plus simple à entretenir et naturellement productif. La rotation des cultures et les apports organiques gardent le sol en forme, tandis que les fleurs attirent les insectes utiles. 💡 Le petit plus : commencer par seulement quatre carrés bien soignés, bordés de thym ou de buis nain, permet déjà de créer un mini-damier spectaculaire sans se laisser déborder par l’entretien. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : copier le dessin du damier sans prévoir de rotation ni de temps régulier pour désherber et tailler les bordures : le jardin se déforme vite et perd son effet « net et propre ».

S’inspirer de Villandry dans un petit jardin

Nous avons tous déjà rêvé d’un potager aussi impeccable, avant de nous laisser dépasser par les herbes folles. La clé, chez soi, est de garder l’esprit du jardin potager à la française, mais à échelle douce. Quatre ou six carrés de 1,20 m de côté, séparés par des allées confortables, suffisent pour recréer ce côté “tapis végétal”. Les bordures peuvent être en buis, mais aussi en thym, lavande basse ou simples briques alignées.

Pour obtenir ce côté graphique sans y passer tous vos week-ends, quelques réflexes changent tout :

regrouper les légumes par blocs de couleur (verts, pourpres, argentés) plutôt qu’en lignes dispersées ;

alterner légumes et fleurs faciles (capucines, soucis, œillets d’Inde) pour attirer les auxiliaires ;

pailler généreusement le sol pour limiter le désherbage ;

prévoir deux courtes séances par semaine pour désherber, arroser au pied et redresser ce qui penche.