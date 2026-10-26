Tout le monde craque pour les gros cyclamens en jardinerie : les pépiniéristes n'installent pourtant qu'une variété discrète en octobre

En octobre, les tables de jardinerie affichent des cyclamens éclatants qui ne survivront pas dehors. Les pépiniéristes misent sur le cyclamen rustique et un geste discret qui change tout.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cyclamen hederifolium 🌸 Nom courant Cyclamen de Naples, cyclamen rustique d’automne 📏 Dimensions 10 à 15 cm de haut x 20 à 30 cm de large ☀️ Exposition Mi-ombre, sous-bois lumineux ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc (disparaît en été)

Devant les tables débordantes de cyclamens, impossible de ne pas s’arrêter : fleurs chiffonnées, blancs glacés, magentas profonds, feuillage marbré… On imagine déjà un pied d’arbre transformé en coussin coloré tout l’hiver. Puis le premier coup de gel arrive, et la scène a déjà viré au brun.

Pendant que tout le monde craque pour ces potées spectaculaires, les pépiniéristes plantent autre chose, plus discret, mais taillé pour l’extérieur : le cyclamen rustique. Une poignée de tubercules bien choisis a déjà suffi, chez eux, à tisser des tapis de fleurs pendant des années. La différence se joue sur un nom latin écrit en tout petit.

Le cyclamen de jardinerie, splendide mais condamné au gel

Le cyclamen qui envahit les tables en automne est presque toujours un Cyclamen persicum, le cyclamen de Perse. Originaire de régions méditerranéennes aux hivers doux, il gèle dès que le thermomètre passe sous les 5 °C : ses tissus ont noirci en quelques nuits chez bien des jardiniers qui l’avaient planté au pied d’un arbre.

Ce cyclamen-là est fait pour l’intérieur frais ou la véranda, entre 10 et 15 °C, avec un arrosage par le dessous pour ne pas mouiller le cœur. En pot, la règle reste la même que pour tous les cyclamens : « Veillez à planter votre cyclamen dans un pot avec de nombreux trous de drainage pour que l’excès d’eau puisse s’échapper, car ces plantes n’aiment pas avoir les pieds mouillés. Placez votre cyclamen dans un endroit avec une lumière vive mais indirecte pour de meilleurs résultats », recommande Sydni D’Amico, citée par Mon Jardin Ma Maison.

Les cyclamens rustiques que les pépiniéristes choisissent vraiment

Pour le jardin, les professionnels misent sur Cyclamen hederifolium et Cyclamen coum. Le premier, cyclamen de Naples, fleurit de la fin de l’été à l’automne ; le second prend le relais en fin d’hiver. Tous deux forment des touffes de 8 à 15 cm de haut et supportent environ -15 °C en sol drainé, idéals en sous-bois de feuillus où le sol reste frais en hiver et sec en été.

Lire le nom botanique sur l’étiquette : coum ou hederifolium = jardin, persicum = intérieur.

Repérer la mention « vivace rustique » et éviter les grosses potées trop gorgées d’eau.

Privilégier les petits godets ou les tubercules secs à planter en octobre.

Le geste d’octobre pour un tapis de cyclamens durable

En pleine terre, tout se joue à la plantation du tubercule. Il se présente comme un disque : face bombée vers le bas, face creusée et bourgeons vers le haut. On l’a recouvert de seulement 3 à 5 cm de terre légère en sol lourd, jusqu’à 5 à 10 cm en terrain très drainant ; « Enterrer le tubercule trop profondément : favorise la pourriture des racines », explique le site Jardiner Malin. Espacés de 15 à 20 cm, soit 10 à 15 tubercules par m², et laissés sous un tapis de feuilles mortes, ils se sont ensuite naturalisés presque seuls, pour un sous-bois fleuri de septembre à mars.