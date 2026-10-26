Si vos enfants aiment le Trésor : ces céréales maison à la pâte à tartiner pourraient bannir la boîte du caddie

Pendant dix ans, les céréales Trésor remplissaient notre caddie sans vraiment rassasier personne. Le jour où j’ai sorti du four mes céréales façon Trésor maison, la famille a compris qu’on ne reviendrait plus en arrière.

Pendant dix ans, un paquet de Trésor entrait chaque semaine dans le caddie familial. Le bol se vidait vite, avec ce goût de “pas assez”, jusqu’au matin où l’odeur de biscuit chaud au chocolat a envahi la cuisine.

Sur la table, de petits coussins dorés, croquants sous la dent, laissaient jaillir un cœur de pâte à tartiner tiède. Ce jour-là, on a compris qu’avec quelques ingrédients du placard, les céréales façon Trésor maison changeaient tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de farine de blé + 80 g de flocons d’avoine mixés finement

✅ 80 g de sucre de coco

✅ 100 ml de lait + 60 g d’huile de coco fondue

✅ Pâte à tartiner chocolat-noisettes, fleur de sel, vanille ou cannelle

Pourquoi ces céréales façon Trésor maison ont détrôné la boîte du supermarché

On contrôle enfin le bol du matin : moins de sucre, pas d’additifs, mais une vraie coque biscuitée à l’avoine, généreusement garnie de chocolat choisi par la famille.

Au four, l’huile de coco fixe un croquant qui résiste au lait sans devenir pâteux. Les carrés restent légers et le cœur fondant rassasie ; une grande fournée revient à quelques euros, moins qu’une boîte de marque.

La recette pas à pas : une coque ultra croustillante, un cœur de pâte à tartiner fondant

Tout commence par une pâte souple, non collante, obtenue en mélangeant lait, huile de coco fondue, sucre de coco, puis farine et flocons d’avoine mixés. On l’étale finement, 2 à 3 mm, entre feuilles de papier cuisson.

Sur le premier rectangle, on aligne de petits dômes de pâte à tartiner, idéalement passés quelques minutes au congélateur pour un fourrage généreux qui reste bien centré. On couvre avec le second, on chasse l’air, on soude puis on découpe en carrés avant d’enfourner à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un saladier, mélanger lait, huile de coco fondue et sucre de coco, ajouter farine et avoine, former une boule souple puis la couper en deux. Technique : Étaler chaque portion entre deux feuilles de papier cuisson en grand carré fin, déposer des dômes espacés de pâte à tartiner, recouvrir et bien souder. Cuisson : Découper en petits carrés et les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Finition : Cuire 12 à 15 minutes à 180 °C jusqu’à légère dorure, laisser refroidir complètement à l’air libre avant stockage.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Farine et flocons d’avoine absorbent l’humidité, l’huile de coco se fige ; étalée très finement, la pâte sèche vite et reste croustillante dans le lait. ✨ Le twist gourmand : Former de petites boules de pâte à tartiner, les passer au congélateur et les utiliser comme fourrage bien gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas enfermer les céréales tièdes dans une boîte hermétique ; la vapeur ramollit la coque et fait disparaître le croustillant.

Comment conserver vos Trésor maison et varier les garnitures

Une fois froids, on glisse les carrés en boîte hermétique ; s’ils ramollissent, quelques minutes au four doux suffisent. Chocolat noir, spéculoos ou purée de noisettes les transforment.