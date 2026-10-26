Ce crumble salé potimarron-champignons au parmesan est inratable : le secret d'une croûte dorée qui ne détrempe jamais

À chaque début d’automne, ce crumble salé au potimarron, champignons, parmesan et noix revient sur la table. Comment garder croûte dorée et légumes fondants sans se louper ?

Dans le four, une croûte parfumée au parmesan crépite doucement ; dessous, un potimarron fondant se mêle aux champignons de Paris. L’odeur de beurre, de thym et de noix grillées envahit la cuisine, on entend le léger crépitement des sucs qui caramélisent.

À force de le refaire, on connaît ce crumble potimarron, champignons, parmesan et noix par cœur : pré-cuisson à la poêle, croûte dorée et croustillante, aucun jus qui remonte. C’est cette version inratable qu’on dégaine dès que les potimarrons arrivent sur les étals.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la garniture : 500 g de potimarron, 300 g de champignons de Paris, 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive, thym, sel, poivre

✅ Pour la pâte : 150 g de farine de blé, 80 g de beurre demi-sel bien froid, 100 g de parmesan râpé

✅ Noix : 60 g de cerneaux de noix concassés, quelques morceaux plus gros pour le croquant

✅ Pour graisser le plat : un filet d’huile d’olive ou un peu de beurre

Crumble salé potimarron champignons parmesan noix

Dans ce crumble salé potimarron champignons parmesan noix, chaque élément joue sa partition. Le potimarron coupé en petits dés fond sans se transformer en purée, les champignons de Paris bien poêlés développent un goût boisé, le parmesan râpé apporte le sel et la puissance, les cerneaux de noix concassés la note grillée. On obtient un plat complet qui passe du dîner de semaine au repas de week-end avec la même facilité.

Crumble salé potimarron champignons parmesan noix

La réussite tient en deux gestes : une pré-cuisson des légumes à feu vif pour évacuer l’eau et lancer la réaction de Maillard, puis une pâte à crumble au beurre demi-sel bien froid, travaillée vite. Ensuite, une cuisson au four à 180 °C dore la croûte sans dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : laver le potimarron, enlever les graines, le couper en dés ; émincer l’oignon, l’ail, trancher les champignons Technique : faire revenir l’oignon dans l’huile avec un peu de sel, ajouter ail et champignons, les laisser rendre leur eau puis dorer Cuisson : ajouter le potimarron et le thym, assaisonner, cuire dix minutes en mélangeant, verser dans un plat à gratin huilé Finition : sabler farine, parmesan et noix avec le beurre froid, répartir sans tasser sur les légumes, cuire 25 à 30 minutes

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 45-50 min 🔍 Le secret de l’expert Pré-cuisson vive, potimarron à peine tendre et beurre froid assurent fondant dessous, croûte dorée et croustillante dessus. ✨ Le twist gourmand : Un voile de parmesan sur les légumes et noix torréfiées renforcent le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des légumes encore gorgés d’eau : le jus détremperait irrémédiablement le crumble.

Crumble salé potimarron champignons parmesan noix

On sert ce crumble chaud, après 5 à 10 minutes de repos, avec une salade de roquette à la vinaigrette au vinaigre de cidre. Pour le réchauffer, four ou airfryer : viser 150 °C et réduire le temps d’environ 20 % pour garder la croûte croustillante.