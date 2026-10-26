J'ai planté un kiwaï contre mon grillage pour cacher le vis-à-vis : fin octobre, j'ai compris pourquoi tout le quartier s'arrêtait devant

Plantée pour cacher un grillage banal, une liane fruitière a peu à peu envahi la clôture. Fin octobre, son feuillage et ses fruits ont surpris tout le voisinage.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Actinidia arguta 🌸 Nom courant Kiwaï, mini-kiwi 📏 Dimensions 5 à 8 m x 3 à 4 m ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Environ -20 à -25 °C 🍂 Feuillage Caduc

Au début, il y a juste un grillage un peu triste, posé en limite de jardin pour séparer les parcelles. On y plante une liane, presque comme on mettrait un paravent, en se disant qu’elle fera le travail d’écran vert. Puis arrive la fin octobre, la lumière devient rasante… et le grillage a disparu sous un rideau doré ponctué de petites baies vertes. Les voisins ralentissent, se penchent, demandent ce que c’est.

Derrière ce décor presque tropical se cache un discret cousin du kiwi, le kiwaï. Une liane fruitière qui a transformé de simples clôtures, pergolas ou vieux treillages en tableaux d’automne. Et surtout une plante qui a offert, au moment où le jardin s’est dénudé, une récolte de mini-fruits à picorer sans éplucher. Comment l’adopter à votre tour contre un grillage ?

Kiwaï, ce cousin du kiwi qui fait oublier le grillage

Botaniquement, le kiwaï, ou Actinidia arguta, appartient à la même famille que le kiwi classique. Mais il s’est montré bien plus rustique et vigoureux. Pause Maison le décrit comme « une liane rustique au feuillage doré en automne, produisant de petites baies lisses se mangeant avec la peau ». Son feuillage caduc passe du vert tendre à un jaune d’or éclatant dès les premières fraîcheurs, exactement quand les autres plantes du jardin ont déjà plié bagage.

Le long d’un grillage ou d’une vieille clôture, la liane déploie un véritable rideau végétal. Entre octobre et novembre, « le kiwaï offre un spectacle rare, mêlant teintes dorées et grappes de fruits sucrés » selon Pause Maison. En quelques saisons, la clôture nue a changé d’allure : le métal s’est fondu dans un mur vivant qui capte la lumière et attire tous les regards du quartier.

Bien le placer contre la clôture : exposition, sol, support

Pour que le décor fonctionne, l’emplacement compte. Le kiwaï apprécie une exposition ensoleillée à mi-ombragée, avec quelques heures de soleil direct pour bien fructifier. Dans un jardin chaud et sec, une ombre légère en fin d’après-midi a évité que le feuillage ne grille. En climat plus frais ou venté, on l’a installé contre une clôture abritée, dans un sol riche, frais mais drainé, plutôt légèrement acide, enrichi de compost à la plantation.

Nous avons tous déjà laissé une grimpante s’écraser sur un simple grillage de chantier… Mauvaise idée avec cette liane vigoureuse. Comme le rappelle Modes & Travaux, « les kiwis sont des plantes grimpantes dont les tiges deviennent ligneuses avec le temps ». Pour éviter les déconvenues :

prévoir des poteaux bien ancrés et, si besoin, les renforcer ;

ajouter des fils horizontaux pour guider les tiges et répartir le poids ;

tailler régulièrement pour que l’ensemble ne devienne pas trop lourd.

Planter, palisser et récolter ses mini-kiwis fin octobre

La plantation s’est faite à l’automne, hors période de gel, ou au printemps, en laissant 2 à 3 m entre chaque pied. Cette plante étant dioïque, Pause Maison rappelle qu’elle « nécessite un pied mâle pour quatre à six pieds femelles afin d’assurer la pollinisation et la fructification ». Un bon paillage au pied a protégé les racines du froid, gardé l’humidité et limité les herbes indésirables le long de la clôture.

Les premières années, chaque rameau a été patiemment guidé sur le grillage pour tisser un maillage serré. Une taille hivernale, réalisée en dehors des périodes de gel, a raccourci les pousses de l’année et supprimé le bois mort. La récompense est arrivée fin octobre : « la récolte des mini-kiwis a lieu fin octobre, quand les fruits deviennent légèrement souples et parfumés ». À ce moment-là, le rideau de feuilles d’or, piqué de grappes de mini-kiwis sucrés à croquer avec la peau, explique à lui seul pourquoi les voisins s’arrêtent devant.