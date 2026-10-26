Écureuil roux au jardin : pourquoi disperser des noisettes entières en octobre protège son instinct bien plus qu'une mangeoire pleine
En octobre, l’écureuil roux multiplie les allers-retours noisette au bec pour affronter les premiers gels. Jusqu’où l’aider au jardin sans dérégler ce précieux instinct ?
En octobre, les écureuils semblent pris d’une frénésie joyeuse : courses au pied des arbres, bonds spectaculaires, aller‑retour avec une noisette dans la gueule. Derrière ce spectacle attendrissant se cache une urgence très sérieuse : remplir le garde‑manger avant les premiers gels.
L’écureuil roux ne dort pas tout l’hiver, il sort dès que la météo le permet et compte sur les centaines de caches constituées à l’automne. Reste une question qui nous titille tous au jardin : jusqu’où peut‑on l’aider sans brouiller son instinct ?
En octobre, que font vraiment les écureuils dans votre jardin ?
À cette saison, l’écureuil profite du pic d’abondance : glands, faînes, noisettes, graines de conifères, champignons. Il en mange une partie et enterre le reste dans de petites caches, dispersées sous la terre ou les feuilles, plutôt qu’en un seul tas central.
Des chercheurs ont montré que les écureuils roux privilégient les fruits entiers en coque pour ces réserves : environ 83 % des noix et noisettes non décortiquées sont cachées, et jusqu’à 89 % des noix entières emportées en automne finissent en stock. Beaucoup sont oubliées ; certaines germent et donnent de jeunes arbres, parfois retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l’arbre d’origine.
Faut‑il les nourrir ou les laisser se débrouiller ?
Si votre jardin offre arbres, haies, un noisetier, des feuilles mortes au sol, il sert déjà de garde‑manger naturel. Comme le rappelle Le Parisien, « L’objectif n’est pas de transformer votre jardin en restaurant pour écureuils », mais de laisser l’animal fouiller, transporter, enterrer lui‑même noisettes et glands.
Un petit coup de pouce reste possible quand l’hiver s’installe ou dans un environnement très minéral. L’idée n’est pas de nourrir les écureuils en hiver tous les jours, mais d’ajouter parfois quelques noisettes ou noix entières, non grillées, non salées, dispersées sous les arbustes. On évite absolument restes de repas, aliments sucrés ou salés, et le nourrissage à la main, qui les rend trop confiants face aux humains… et aux chats.
Les bons gestes d’automne pour les aider durablement
Un jardin ami des écureuils est avant tout un jardin vivant, un peu moins « impeccable » et beaucoup plus accueillant. Ces gestes simples profitent à la fois aux écureuils, aux oiseaux et à toute la petite faune qui partage le lieu.
- Laisser une part des noisettes, glands et cônes au pied des arbres.
- Conserver arbres matures, grosses branches et haies libres pour servir de passerelles.
- Épargner quelques zones de feuilles mortes et de branchages, idéales pour les caches.
- Installer une coupelle d’eau peu profonde, renouvelée souvent, loin des chats.
- Planter cet automne noisetiers, chênes ou fruitiers qui nourriront les écureuils de demain.
En bref
- 🍂 En octobre, dans les jardins français, l’écureuil roux enterre glands et noisettes à toute vitesse pour remplir ses réserves avant l’hiver.
- 🌰 Le guide détaille quand un jardin riche suffit, et quand un léger nourrissage avec fruits secs entiers peut soutenir les écureuils sans dépendance.
- ⚠️ Entre erreurs fréquentes, risques pour la santé et bonne façon de nourrir les écureuils en hiver, quelques gestes clés changent totalement la vie du jardin.
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