Écureuil roux au jardin : pourquoi disperser des noisettes entières en octobre protège son instinct bien plus qu'une mangeoire pleine

En octobre, l’écureuil roux multiplie les allers-retours noisette au bec pour affronter les premiers gels. Jusqu’où l’aider au jardin sans dérégler ce précieux instinct ?

En octobre, les écureuils semblent pris d’une frénésie joyeuse : courses au pied des arbres, bonds spectaculaires, aller‑retour avec une noisette dans la gueule. Derrière ce spectacle attendrissant se cache une urgence très sérieuse : remplir le garde‑manger avant les premiers gels.

L’écureuil roux ne dort pas tout l’hiver, il sort dès que la météo le permet et compte sur les centaines de caches constituées à l’automne. Reste une question qui nous titille tous au jardin : jusqu’où peut‑on l’aider sans brouiller son instinct ?

En octobre, que font vraiment les écureuils dans votre jardin ?

À cette saison, l’écureuil profite du pic d’abondance : glands, faînes, noisettes, graines de conifères, champignons. Il en mange une partie et enterre le reste dans de petites caches, dispersées sous la terre ou les feuilles, plutôt qu’en un seul tas central.

Des chercheurs ont montré que les écureuils roux privilégient les fruits entiers en coque pour ces réserves : environ 83 % des noix et noisettes non décortiquées sont cachées, et jusqu’à 89 % des noix entières emportées en automne finissent en stock. Beaucoup sont oubliées ; certaines germent et donnent de jeunes arbres, parfois retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l’arbre d’origine.

Faut‑il les nourrir ou les laisser se débrouiller ?

Si votre jardin offre arbres, haies, un noisetier, des feuilles mortes au sol, il sert déjà de garde‑manger naturel. Comme le rappelle Le Parisien, « L’objectif n’est pas de transformer votre jardin en restaurant pour écureuils », mais de laisser l’animal fouiller, transporter, enterrer lui‑même noisettes et glands.

Un petit coup de pouce reste possible quand l’hiver s’installe ou dans un environnement très minéral. L’idée n’est pas de nourrir les écureuils en hiver tous les jours, mais d’ajouter parfois quelques noisettes ou noix entières, non grillées, non salées, dispersées sous les arbustes. On évite absolument restes de repas, aliments sucrés ou salés, et le nourrissage à la main, qui les rend trop confiants face aux humains… et aux chats.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Biodiversité du jardin Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En renforçant le garde-manger naturel – arbres, haies, fruits laissés au sol – et en n’apportant que quelques fruits secs bruts, l’écureuil continue de chercher, enterrer et parfois oublier ses graines, ce qui respecte son instinct tout en enrichissant la végétation. 💡 Le petit plus : dispersez quelques noisettes entières sous différents arbustes plutôt que dans une seule gamelle : l’écureuil devra fouiller et constituera plusieurs caches, comme en forêt. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : installer une grosse mangeoire remplie chaque jour de pain, restes de table ou cacahuètes salées, et nourrir à la main : cela crée dépendance, mauvaise santé et surexposition aux prédateurs.

Les bons gestes d’automne pour les aider durablement

Un jardin ami des écureuils est avant tout un jardin vivant, un peu moins « impeccable » et beaucoup plus accueillant. Ces gestes simples profitent à la fois aux écureuils, aux oiseaux et à toute la petite faune qui partage le lieu.

Laisser une part des noisettes, glands et cônes au pied des arbres.

Conserver arbres matures, grosses branches et haies libres pour servir de passerelles.

Épargner quelques zones de feuilles mortes et de branchages, idéales pour les caches.

Installer une coupelle d’eau peu profonde, renouvelée souvent, loin des chats.

Planter cet automne noisetiers, chênes ou fruitiers qui nourriront les écureuils de demain.